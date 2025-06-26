Росія за час війни втричі збільшила виробництво «Іскандерів»: розслідування

Супутникові знімки нової будівлі, зведеної на Воткінському ракетному заводі РФ у 2024 році в Удмуртії

Імпорт обладнання через посередників з-за кордону дозволив РФ виготовити понад 700 ракет за рік

Російська Федерація змогла значно наростити виробництво оперативно-тактичних ракет «Іскандер» завдяки посередникам, які закуповують необхідне обладнання за кордоном. Лише у 2024 році ворог виготовив понад 700 таких ракет – це втричі більше, ніж роком раніше. Про це йдеться в розслідуванні Kyiv Independent, передає «Главком».

За даними розслідувачів, ключову роль у нарощенні виробництва ракет відіграли поставки обладнання з Китаю, Тайваню та Білорусі. Постачання здійснювалося через посередницьку мережу маловідомих приватних компаній. Зокрема, йдеться про фірми «Уральська верстатна компанія» та «Каурус Альянс».

Основним виробником ракет став Воткінський завод. З 2023 року на підприємство почало надходити нове промислове обладнання – насамперед металорізальні верстати з числовим програмним керуванням, які критично важливі для виготовлення корпусів і деталей ракет.

В розслідуванні йдеться про те, що з десяти виявлених контрактів вісім припадають на материковий Китай. Також були поставки з Тайваню та Білорусі. Попри санкції, які забороняють експорт такого обладнання до РФ, постачання відбуваються в обхід обмежень.

Фотографії нового цеху на Воткінському ракетному заводі, збудованого у 2024 році, а також супутникові знімки, що показують його розташування фото: Kyiv Independent / Воткінський завод, телеканал «Звезда», Planet Labs PBC, Google Street View.

Паралельно Воткінський завод розширює виробничі потужності: збудовано два нові цехи, а штат збільшено на 2500 працівників. Це відбувається на тлі інтенсивного використання «Іскандерів» проти України. У 2024 році Росія здійснила 245 ракетних атак цими комплексами – у 4,5 раза більше, ніж за попередній рік. Лише за перше півріччя вже зафіксовано 180 ударів.

Комплекси «Іскандер» дозволяють використовувати два типи ракет: «Іскандер-К» – крилаті ракети, і «Іскандер-М» – балістичні.

Раніше «Главком» повідомляв, що Росія під час однієї з останніх комбінованих атак Києва використовувала крилаті ракети «Іскандер-К» з новими завадозахищеними CRPA-антенами супутникової навігації «Комета-М» на 16 елементів.

Нагадаємо, Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї» опублікувало технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 «Бандероль». Розробником ракети є підсанкційне підприємство «Кронштадт». Основним її носієм є БпЛА «Оріон» виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н.

До слова, Служба безпеки повідомила про підозру українському інженеру, який розробляє навігаційні системи для російських крилатих і балістичних ракет. Олег Борсук, після втечі з України у 2009 році до Росії, став головним розробником супутникової навігації для російських ракет.