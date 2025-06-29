Під час змагань загинув чемпіон Росії з мотокросу

Руслану Козубу було 32 роки

Чемпіон Росії з мотокросу Руслан Козуб загинув внаслідок отриманих під час змагань травм. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався в суботу, 28 червня, на етапі чемпіонату Росії з мотокросу з візками в Ірбіті (Свердловська область). Під час кваліфікаційного заїзду у класі 750 см. куб. сталося зіткнення двох екіпажів. Незважаючи на зусилля медиків, Козуб помер. Йому було 32 роки.

Другого учасника інциденту Олександра Пупишева було екстрено госпіталізовано до Центральної міської лікарні Ірбіта.

«Ми пильно стежимо за його станом і молимося за його якнайшвидше і повне одужання. Федерація надає всю необхідну підтримку для забезпечення Олександра найкращою медичною допомогою. Цей трагічний день – суворе нагадування про ризики, які невіддільні від мотоциклетного спорту, особливо у таких складних дисциплінах, як мотокрос із візками», – сказав голова Федерації мотоциклетного спорту Росії Олександр Джеус.

Через трагічний інцидент змагання було зупинено.

У 2024 році Козуб та Пупишев стали чемпіонами Росії у класі 750 см³.

Нагадаємо, один з найкращих бомбардирів в історії липецького футболу (РФ) Геннадій Коркін згорів живцем, коли намагався позбутися змій за допомогою вати.

Геннадій Коркін жив у селі Грязне. Кілька днів тому за порадою одного із сусідів він вирішив боротися зі зміями за допомогою вати – розкидав її на ділянці поруч з будинком та підпалив.

Вогонь перекинувся на будівлю, в якій був чоловік. Він загорівся, але йому вдалося вибратися і кинутися прямо в одязі, що горить, у ставок. У Коркіна діагностували опіки 78% тіла.

Чоловік помер у середу, 18 червня, в одній із липецьких лікарень, де кілька днів перебував у комі, підключений до апарату ШВЛ. Йому був 61 рік.

Коркін виступав за «Металург» у 1990-1991, 1993, 1994-1995 роках. Він провів 123 матчі в чемпіонаті Росії та забив 64 голи. З цими показниками він є одним з найкращих бомбардирів в історії липецького футболу.