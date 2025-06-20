Юніорська збірна України добула три нагороди на чемпіонаті світу з підводного спорту
Змагання у Греції триватимуть до 24 червня
Три золоті медалі у перший день змагань – так розпочала юніорська збірна України виступ на чемпіонаті світу з підводного спорту (плавання в ластах, басейн) у місті Хіос (Греція). Про це повідомляє «Главком».
«Золото» здобули:
- Єлизавета Гречихіна (50 м пірнання – 16.63)
- Вероніка Воробйова (1500 м у ластах, рекорд України серед юніорок – 13:27.93)
- Анна Яковлева, Вероніка Воробйова, Майя Горенок, Єлизавета Гречихіна (естафета 4х100, рекорд України серед юніорок – 2:41.61)
Змагання триватимуть до 24 червня.
Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.
На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.
Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.
Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.
Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.
Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.
Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.
Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.
У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.
«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.
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