Ткач перевершив європейський рекорд у скелелазінні на швидкість

В «українському» фіналі турніру у Польщі Ткач зійшовся з Ільчишиним та дістався фінішу за 4.93 секунди

Українець Ярослав Ткач став володарем нового європейського рекорду на змаганнях Європейського кубка в польському Закопане.

В «українському» фіналі турніру Ткач зійшовся з Григорієм Ільчишиним та дістався фінішу за 4.93 секунди, у той час як Ільчишин продемонстрував час 4.97 сек.

З результатом 4.93 секунди Ткач перевершив чинний європейський рекорд, який від Олімпійських ігор-2024 належав італійцеві Маттео Цурлоні (4.94 сек).

На етапі в Закопане лише два українські фіналісти вилізли з п'яти секунд. Ткач також був близьким до цього в очному чвертьфіналі з іншим співвітчизиком Денисом Мозолевичем, коли фінішував із часом 5.03 секунди.

Участь в етапі Європейського кубка взяли чотири українці: на етапі кваліфікації змагання завершив Денис Галюгін – 24-те місце.

Станом на квітень 2023 року результат Ярослава Ткача в 4.93 секунди міг би стати новим світовим рекордом у скелелазінні на швидкість, коли першість втримував індонезієць Веддрік Леонардо (4.984 сек). Відтоді шість останніх світових рекордів встановлював американець Семюел Вотсон, який у травні подолав дистанцію за 4.64 сек.

У квітні Ярослав Ткач повторив рекорд України зі швидкісного скелелазіння на етапі Кубка світу в китайському Уцзяні з результатом 5.09 сек. У фінальній частині після падіння він вибув в 1/4-й, у той час як інший українець Григорій Ільчишин здобув «срібло» з новим національним рекордом – 4.98 сек.

Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.

На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.

Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.

Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.

Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.

Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.

Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.

Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.

У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.

«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.