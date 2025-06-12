Стала відома заявка України на чемпіонат Європи з фехтування

З 14 по 19 червня італійська Генуя прийматиме чемпіонат Європи

У складі нашої збірної – 12 спортсменів і 14 спортсменок

Збірна України з фехтування оголосила склад на чемпіонат Європи 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію фехтування України.

З 14 по 19 червня італійська Генуя прийматиме чемпіонат Європи. Впродовж шести днів на доріжках «Блакитного павільйону Жана Нувеля» учасники та учасниці розіграють 12 комплектів нагород.

У складі нашої збірної – 12 спортсменів і 14 спортсменок. Шестеро є дебютантами чемпіонату Європи – це Олександра Бондар, Дар’я Гонцова, Анна Максименко, Богдан Боговін, Єлізар Дирда, Максим Гаравський.

Дев’ять фехтувальників, які вийдуть на доріжку в Генуї, раніше вже сходили на п’єдестал пошани ЧЄ – це Аліна Комащук, Олена Кравацька, Дарія Миронюк, Влада Харькова, Інна Бровко, Андрій Ягодка, Юрій Цап, Андрій Погребняк, Володимир Станкевич.

Наймолодша в нашій збірній – 17-річна Анна Максименко, найстарша – 38-річна Олена Кривицька.

Cклад збірної України

Жінки

Шабля: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова

Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті), Катерина Буденко (командні)

Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура (особисті), Анна Максименко (командні)

Чоловіки

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін

Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський

Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман

Нагадаємо, Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування.