Стала відома заявка України на чемпіонат Європи з фехтування
У складі нашої збірної – 12 спортсменів і 14 спортсменок
Збірна України з фехтування оголосила склад на чемпіонат Європи 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію фехтування України.
З 14 по 19 червня італійська Генуя прийматиме чемпіонат Європи. Впродовж шести днів на доріжках «Блакитного павільйону Жана Нувеля» учасники та учасниці розіграють 12 комплектів нагород.
У складі нашої збірної – 12 спортсменів і 14 спортсменок. Шестеро є дебютантами чемпіонату Європи – це Олександра Бондар, Дар’я Гонцова, Анна Максименко, Богдан Боговін, Єлізар Дирда, Максим Гаравський.
Дев’ять фехтувальників, які вийдуть на доріжку в Генуї, раніше вже сходили на п’єдестал пошани ЧЄ – це Аліна Комащук, Олена Кравацька, Дарія Миронюк, Влада Харькова, Інна Бровко, Андрій Ягодка, Юрій Цап, Андрій Погребняк, Володимир Станкевич.
Наймолодша в нашій збірній – 17-річна Анна Максименко, найстарша – 38-річна Олена Кривицька.
Cклад збірної України
Жінки
- Шабля: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова
- Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті), Катерина Буденко (командні)
- Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура (особисті), Анна Максименко (командні)
Чоловіки
- Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін
- Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський
- Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман
Нагадаємо, Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування.
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