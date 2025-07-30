Кадиров грою в шахи відреагував на чутки про свої серйозні проблеми зі здоров'ям

Деталі фото не дозволяють зробити однозначний висновок про те, коли воно було зроблене

Кадирова «провів товариський матч із шахів» з власним сином

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна голова Чечні Рамзан Кадиров відреагував грою в шахи на інформацію про те, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На сторінці Рамзана Кадирова у «ВКонтакте» вдень у вівторок, 29 липня, з'явився пост з фотографією, на якій він разом зі своїм старшим сином Ахматом сидить над шаховою дошкою. Ця публікація стала першою після повідомлень про госпіталізацію глави Чечні під час відпочинку у Туреччині. Деталі фото не дозволяють зробити однозначний висновок про те, коли воно було зроблене.

У пості на сторінці Кадирова йдеться, що він «провів товариський матч в шахи з міністром спорту та фізичної культури Чеченської Республіки Ахматом Кадировим» (своїм старшим сином).

«Дебют видався досить гострим, з активним розміном фігур, хоч і грали без обмеження часу. Ну і звісно ж, я виграв. Тепер готуватимемося до реваншу», – йдеться у посту Кадирова.

Через дві з половиною години після появи публікації – о 19:46 – фото і текст передрукував російський пропагандистський ресурс «РИА Новости», випустивши на сайті новину під заголовком «Кадиров обіграв свого сина в товариському матчі з шахів».

На фотографії, опублікованій Кадировим, видно, що за вікном яскраво-зелене листя, колір якого характерний для весни. На відео, опублікованому у вівторок мерією Грозного, та на кадрах викладеного 29 липня фоторепортажу видання «Грозний інформ» колір листя на деревах темніший.

Кадиров та його син на фото сидять перед відкритим вікном. При цьому температура у Грозному останніми днями піднімалася і вище +30°. При такій температурі не дуже зручно носити худі, в яке одягнений Ахмат Кадиров.

З моменту останньої появи Кадирова на публіці минуло вісім днів, а з появи публікацій турецьких ЗМІ про те, що голова Чечні мало не потонув у морі під час відпочинку у Бодрумі – п'ять днів. Влада Чечні так і не прокоментувала чутки про те, що сталося з Кадировим.

Нагадаємо, турецькі видання поширили інформацію про те, що Кадиров ледь не потонув під час відпочинку у готелі у турецькому Бодрумі.