РФ кидає в бій більше піхоти, ніж може знищити Україна – Бровді

РФ безперервно кидає в бій велику кількість живої сили, а також атакує «шахедами», що значно впливає на моральний стан населення

Повномасштабна війна Росії проти України, ймовірно, не завершиться до кінця 2025 року

Підстав для швидкого завершення бойових дій в Україні наразі немає. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді під час виступу на міжнародній конференції Landeuro у німецькому Вісбадені, передає «Главком».

«Ми не бачимо кінця війни ні завтра, ні, ймовірно, цього року. Ми прагматично оцінюємо перспективи й бачимо найсерйозніші загрози», – каже він.

Однією з найбільших проблем є те, що Росія безперервно кидає в бій велику кількість живої сили, а також атакує «шахедами», що значно впливає на моральний стан населення. Крім того, в Україні вичерпується мобілізаційний ресурс.

«Путін направляє більше піхоти, ніж ми можемо знищити. По-друге, він знайшов дешеву та ефективну зброю для залякування населення і знищення інфраструктури – «шахеди». По-третє, в Україні всі, хто хотів воювати, вже воюють. Тому ми не розраховуємо на манну небесну», – наголосив Мадяр.

Зазначається, що на цьому тлі ЗСУ роблять ставку на технологічні рішення – автоматизацію бойових процесів та використання дронів у масштабах, які ще донедавна здавалися неможливими. Таким чином, Збройні сили України готуються до тривалої війни, роблячи акцент на інновації, безпілотні технології та глибоко ешелоновану оборону як відповідь на агресію Росії.

Нагадаємо, минулого року Бровді заявив, що на фронті протягом року можуть виникнути обставини, які призупинять війну Росії проти України. Утім, такий варіант не буде вигідним для нашої країни.