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Кадиров ледве не втопився у морі у Бодрумі: подробиці турецьких ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Кадиров ледве не втопився у морі у Бодрумі: подробиці турецьких ЗМІ
Журналісти кажуть, що життя Кадирова поза небезпекою
фото із відкритих джерел

Рамзан Кадиров мало не потонув під час відпочинку у Бодрумі

Турецькі видання вчора поширили інформацію про те, що поплічник російського диктатора Володимира Путіна, голова Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку у готелі у турецькому Бодрумі. Однак офіційного підтвердження від самого політика досі немає.

Кадиров ледь не потонув у морі під час відпочинку в районі турецькій провінції Мугла. Інцидент стався на пляжі пʼятизіркового готелю The Plaza в районі Кайнар міста Бодрум.

За даними кількох місцевих ЗМІ, подія сталася вдень 24 липня. Нібито Рамзан Кадиров вирішив скупатися у морі, але раптово знепритомнів і почав тонути. Як пише Halktv, на допомогу політику відразу кинулися співробітники берегової охорони: вони витягли його з води, надали першу допомогу та доставили до приватної Американської лікарні в Бодрумі (Bodrum Amerikan Hastanesi). Повідомляється, що загрози його життю немає, але він перебуває у стаціонарі.

«Він деякий час перебуває під наглядом і, як повідомляється, почувається добре», – зазначає інше турецьке видання Aydınlık.

За інформацією «Главкома», одна ніч перебування у готелі The Plaza у Бодрумі може обійтись від 25 до 34 тис. грн. Щоправда, до кінця липня  доступні лише найдорожчі номери готелю.

Кадиров ледве не втопився у морі у Бодрумі: подробиці турецьких ЗМІ фото 1

Цікаво, що спочатку інформацію про інцидент із Кадировим опублікувало видання GZT, на яке посилалися інші турецькі портали, зокрема Haberler. Пізніше новину передрукували більші турецькі ЗМІ, такі як Nefes та Milliyet.

Готель, у якому відпочивав Кадиров у Бодрумі
Готель, у якому відпочивав Кадиров у Бодрумі

Сам Рамзан Кадиров ніяк не прокоментував подію і так само невідомо, де під час події була його охорона. 

Нагадаємо, Кадирова було госпіталізовано під час відпочинку в Туреччині

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Теги: Туреччина пляжі Рамзан Кадиров політика смерть смерть на воді

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