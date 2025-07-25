Кадиров ледве не втопився у морі у Бодрумі: подробиці турецьких ЗМІ

Рамзан Кадиров мало не потонув під час відпочинку у Бодрумі

Турецькі видання вчора поширили інформацію про те, що поплічник російського диктатора Володимира Путіна, голова Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку у готелі у турецькому Бодрумі. Однак офіційного підтвердження від самого політика досі немає.

Кадиров ледь не потонув у морі під час відпочинку в районі турецькій провінції Мугла. Інцидент стався на пляжі пʼятизіркового готелю The Plaza в районі Кайнар міста Бодрум.

За даними кількох місцевих ЗМІ, подія сталася вдень 24 липня. Нібито Рамзан Кадиров вирішив скупатися у морі, але раптово знепритомнів і почав тонути. Як пише Halktv, на допомогу політику відразу кинулися співробітники берегової охорони: вони витягли його з води, надали першу допомогу та доставили до приватної Американської лікарні в Бодрумі (Bodrum Amerikan Hastanesi). Повідомляється, що загрози його життю немає, але він перебуває у стаціонарі.

«Він деякий час перебуває під наглядом і, як повідомляється, почувається добре», – зазначає інше турецьке видання Aydınlık.

За інформацією «Главкома», одна ніч перебування у готелі The Plaza у Бодрумі може обійтись від 25 до 34 тис. грн. Щоправда, до кінця липня доступні лише найдорожчі номери готелю.

Цікаво, що спочатку інформацію про інцидент із Кадировим опублікувало видання GZT, на яке посилалися інші турецькі портали, зокрема Haberler. Пізніше новину передрукували більші турецькі ЗМІ, такі як Nefes та Milliyet.

Готель, у якому відпочивав Кадиров у Бодрумі

Сам Рамзан Кадиров ніяк не прокоментував подію і так само невідомо, де під час події була його охорона.

Нагадаємо, Кадирова було госпіталізовано під час відпочинку в Туреччині