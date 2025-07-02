На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу

Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і де випускають БпЛА

Загинули троє співробітників «Купола», ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано

Чотири цехи з виробництва БпЛА пошкоджено на Іжевському заводі «Купол» після вчорашньої атаки дронів. Роботу підприємства зупинено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra.

За даними джерел видання, унаслідок учорашнього удару двох БпЛА по заводу «Купол» в Іжевську було пошкоджено будівлю першого корпусу, де виробляють безпілотники. Один дрон влетів у вікно цеху 106, другий ударив у дах цеху 110 і вибухнув. Сталася пожежа. У результаті обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 кв.м.

фото: Astra

Також зазначається, що удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і де випускають готові БПЛА.

Виробничий майданчик підприємства відповідає за розробку і виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово у три зміни. Після атаки роботу підприємства призупинили. Загинули троє співробітників «Купола», ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.

Нагадаємо, уранці 1 липня далекобійні дрони Служби безпеки завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол», що розташований у республіці Удмуртія.

✈️Дрони СБУ вразили завод «Купол» в Іжевську, який виробляє ЗРК «Тор» та «Оса», а також безпілотники для армії рф - джерела



❗️ Підприємство спеціалізується на виготовленні ЗРК «Тор» та «Оса», а також є розробником ударних безпілотників «Гарпія». pic.twitter.com/3LFMm39kub — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 1, 2025

Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу. Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.