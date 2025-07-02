Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу
Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і де випускають БпЛА
фото: Astra

Загинули троє співробітників «Купола», ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано

Чотири цехи з виробництва БпЛА пошкоджено на Іжевському заводі «Купол» після вчорашньої атаки дронів. Роботу підприємства зупинено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra.

За даними джерел видання, унаслідок учорашнього удару двох БпЛА по заводу «Купол» в Іжевську було пошкоджено будівлю першого корпусу, де виробляють безпілотники. Один дрон влетів у вікно цеху 106, другий ударив у дах цеху 110 і вибухнув. Сталася пожежа. У результаті обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 кв.м.

На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу фото 1
фото: Astra

Також зазначається, що удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і де випускають готові БПЛА.

Виробничий майданчик підприємства відповідає за розробку і виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово у три зміни. Після атаки роботу підприємства призупинили. Загинули троє співробітників «Купола», ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.

Нагадаємо, уранці 1 липня далекобійні дрони Служби безпеки завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол», що розташований у республіці Удмуртія.

Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу. Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

Читайте також:

Теги: безпілотник завод росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп відвідає саміт НАТО у Гаазі
Саміт НАТО у Гаазі: на Трампа чекає велика перемога?
24 червня, 16:00
Майкл Феллон: Росія як загроза не зникне ні завтра, ні післязавтра
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
5 червня, 15:35
Збитки для Росії внаслідок цієї диверсії склали майже $5млн
ГУР завдав удару по енергетиці російського ВПК у Калінінграді
15 червня, 12:01
За словами агентів руху опору, замість бригади «Дон», яка перебувала на цих позиціях понад два роки, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ РФ
Ротація окупантів на Кінбурнській косі пройшла зі стріляниною – Атеш
22 червня, 14:44
Марко Рубіо: США віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього
Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку
12 червня, 08:42
На авіабазі перебуває 37 бортів Ту-95МС
Де РФ тримає літаки після «Павутини»: супутникові знімки
16 червня, 17:55
Дональд Трамп наголосив, що американські ядерні підводні човни – «найпотужніша і найсмертельніша зброя, яка коли-небудь створена»
Трамп відреагував на ядерні погрози Медведєва
23 червня, 19:43
Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих
Наймасштабніші руйнування з початку війни: мер Дніпра розповів про наслідки атаки
24 червня, 18:31
На початку 2025 року Іран і Росія уклали оборонну угоду, яка передбачала постачання ракет для ведення війни проти України
Як удари Ізраїлю вплинуть на постачання Іраном ракет до РФ: деталі від Telegraph
25 червня, 20:14

Соціум

В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки
В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки
Курорти Туреччини заполонили смертельно небезпечні кліщі
Курорти Туреччини заполонили смертельно небезпечні кліщі
На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу
На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу
ЗМІ з'ясували, хто може бути відповідальним за смерть азербайджанців у РФ
ЗМІ з'ясували, хто може бути відповідальним за смерть азербайджанців у РФ
В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina
В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina
Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців
Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
169K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
65K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
34K
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
8597
Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua