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Ліквідація ЗСУ окупанта та переможця Кубка світу з кікбоксингу: стали відомі деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ліквідація ЗСУ окупанта та переможця Кубка світу з кікбоксингу: стали відомі деталі
Черней був ліквідований 8 травня 2025 року біля села Нестерянка Запорізької області

У січні цього року кікбоксера Чернея затримала російська поліція, коли він робив закладки у центрі Москви

Сьогодні, 11 липня, у Троїцько-Печорську (Республіка Комі, РФ) відбудеться похорон російського окупанта та титулованого кікбоксера Віталія Чернея. Про це повідомляє «Главком».

Віталій Черней народився 23 травня 1997 року у сел. Троїцько-Печорськ.

Брав участь у війні проти України. Служив командиром відділення у військовій частині 75394, 503 полку, 3 батальйону, 3-ї штурмової роти. Мав позивний «Апостол».

Російські пропагандисти зазначають, що Черней був ліквідований 8 травня 2025 року біля села Нестерянка Запорізької області під час мінометного удару під час евакуації тіл інших знищених окупантів. 

Як повідомляв «Главком», захисники України ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.

Зазначалося, що поліція затримала 27-річного багаторазового призера світових змагань із кікбоксингу, коли той робив закладки у центрі Москви. У телефоні Чернея також виявили й інші адреси закладок.

«У лівій частині коробки пожежного крана, розташованого на 9-му поверсі одного з під'їздів на вулиці Бібліотечній, під час огляду місця було вилучено згорток, за результатами дослідження встановлено, що він містив наркотичну речовину – гашиш вагою 2,9 г. Цей згорток там залишив 27-річний уродженець Республіки Комі, зареєстрований у Московській області», – розповів співрозмовник російського ЗМІ.

Зазначалося, що російські поліцейські встановлювали інші епізоди незаконного обігу наркотиків, до яких був причетний спортсмен, а також з'ясовували імена всіх учасників злочинної схеми.

Вже у лютому 2025 року у соцмережах у Чернея з'явилася світлина у військовій формі. Отже, цілком ймовірно, що на війну він потрапив відразу з в'язниці.

Віталій Черней народився у 1997 році. Він був вихованцем спортивної школи олімпійського резерву «Трудові резерви». Черней має звання «Майстер спорту Росії» та «Майстер спорту Росії міжнародного класу» з дисципліни кікбоксинг.

У 2016 році він став переможцем Кубка світу з кікбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO у категорії «Фулл-контакт» до 67 кг.

У 2019 році брав участь у матчевій зустрічі з боксу між збірною Франції та боксерським клубом «Торпедо», де зробив свій внесок у перемогу над збірною Франції з рахунком 8:4.

Крім того, Черней брав участь у багатьох російських турнірах, а також шоу «Російський ніндзя» на Першому каналі.

Старша сестра спортсмена Наталія Черней також займалася спортом і вже в 17 років увійшла до збірної Росії з боксу.

Теги: війна окупанти кікбоксинг росія

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