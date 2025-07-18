Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч

У зв’язку з повітряною загрозою в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково було введено план «Килим»

Ізраїль завдав авіударів по території Сирії, Україна може надати лінію фронту для випробування іноземної зброї, президент США Дональд Трамп планує судитися з газетою WSJ через публікацію, де фігурує його ім'я, у Московській області пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні події ночі проти 18 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Україна готова тестувати нове озброєння

Україна готова надати свою лінію фронту для випробування іноземної зброї у боях проти російської армії. Про це пише Reuters.

За новою ініціативою під назвою «Тестування в Україні», іноземні оборонні компанії зможуть надсилати свої новітні розробки безпосередньо в зону бойових дій. Перед цим фахівці проведуть онлайн-тренінги для українських військових, після чого ЗСУ використовуватимуть зброю у бойових умовах та надсилатимуть звіти розробникам.

У фокусі – засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі дронів, технології зі штучним інтелектом, рішення для боротьби з керованими авіабомбами. Крім того, увага приділяється морським дронам, електронним системам розвідки, інструментам керування вогнем та ІІ-системам для підвищення точності артилерії.

У Московській області пролунали вибухи

У ніч на 18 липня в Московській області пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців, над Домодєдово було чутно щонайменше три-чотири вибухи, в небі спостерігалися яскраві спалахи. Пізніше звуки вибухів чули також у районі Істри та поблизу Звенигорода.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, система протиповітряної оборони збила кілька дронів, які прямували в бік столиці. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Даних про руйнування чи постраждалих наразі немає.

У зв’язку з повітряною загрозою в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково було введено план «Килим». У Домодєдово й Жуковському обмеження діяли коротко – з 23:13 до 23:24.

Ізраїль атакував Сирію

Ізраїльські військові знову завдали авіаударів по місту Ес-Сувейда на південному заході Сирії. На тлі цих дій у регіоні розгортається повстання арабських племен проти друзького ополчення аль-Хіджрі, яке, за повідомленнями, отримує підтримку з боку Ізраїлю.

За даними сирійських джерел, ці авіаудари стали першими після того, як урядові сили Сирії залишили регіон вранці 17 липня, відступивши після сутичок із місцевими бойовиками. Державне агентство SANA повідомляє, що «ізраїльські окупаційні літаки завдали удару по околицях Сувейди».

Паралельно, за інформацією Clash Report, в регіоні почалося збройне повстання арабських племен, зокрема бедуїнів, проти друзького ополчення аль-Хіджрі. Причиною протесту стали звинувачення у жорстокості з боку ополченців до місцевого населення.

США засудили удари Ізраїлю

Сполучені Штати Америки не підтримали нещодавні авіаудари Ізраїлю по території Сирії. Вашингтон відкрито висловив незадоволення такими діями та оперативно вжив заходів для зниження напруженості. Про це під час брифінгу повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Щодо дій Ізраїлю – Сполучені Штати не підтримували останніх ударів. Ми ведемо активні дипломатичні перемовини з Ізраїлем і Сирією на найвищому рівні, щоб вирішити цю кризу та досягти тривалого врегулювання між двома суверенними країнами», – наголосила вона.

Водночас Брюс відмовилася прямо відповісти на запитання, чи схвалює Вашингтон подібні військові операції Ізраїлю, якщо Тель-Авів вважає їх виправданими.

У Трампа виявили хворобу

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження після того, як у нього з’явилися незначні набряки на ногах і синці на руці. У результаті діагностики виявили хронічну венозну недостатність.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що Трамп пройшов ультразвукове та комплексне судинне обстеження, яке підтвердило наявність порушень у роботі венозної системи. Це захворювання виникає, коли вени в ногах не можуть ефективно перекачувати кров до серця, що спричиняє її застій. Хронічна венозна недостатність є поширеною серед людей віком старше 70 років.

Трамп планує судитися з газетою The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

У відповідь Трамп категорично спростував свою причетність до привітання. В інтерв’ю WSJ він заявив: «Це не я. Це фейк. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова».