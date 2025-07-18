Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч
Безпілотник, який пролітав у Московській області
скріншот з відео

У зв’язку з повітряною загрозою в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково було введено план «Килим»

Ізраїль завдав авіударів по території Сирії, Україна може надати лінію фронту для випробування іноземної зброї, президент США Дональд Трамп планує судитися з газетою WSJ через публікацію, де фігурує його ім'я, у Московській області пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні події ночі проти 18 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Україна готова тестувати нове озброєння 

Україна готова надати свою лінію фронту для випробування іноземної зброї у боях проти російської армії. Про це пише Reuters.

За новою ініціативою під назвою «Тестування в Україні», іноземні оборонні компанії зможуть надсилати свої новітні розробки безпосередньо в зону бойових дій. Перед цим фахівці проведуть онлайн-тренінги для українських військових, після чого ЗСУ використовуватимуть зброю у бойових умовах та надсилатимуть звіти розробникам.

У фокусі – засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі дронів, технології зі штучним інтелектом, рішення для боротьби з керованими авіабомбами. Крім того, увага приділяється морським дронам, електронним системам розвідки, інструментам керування вогнем та ІІ-системам для підвищення точності артилерії.

У Московській області пролунали вибухи

У ніч на 18 липня в Московській області пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців, над Домодєдово було чутно щонайменше три-чотири вибухи, в небі спостерігалися яскраві спалахи. Пізніше звуки вибухів чули також у районі Істри та поблизу Звенигорода.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, система протиповітряної оборони збила кілька дронів, які прямували в бік столиці. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Даних про руйнування чи постраждалих наразі немає.

У зв’язку з повітряною загрозою в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково було введено план «Килим». У Домодєдово й Жуковському обмеження діяли коротко – з 23:13 до 23:24. 

Ізраїль атакував Сирію 

Ізраїльські військові знову завдали авіаударів по місту Ес-Сувейда на південному заході Сирії. На тлі цих дій у регіоні розгортається повстання арабських племен проти друзького ополчення аль-Хіджрі, яке, за повідомленнями, отримує підтримку з боку Ізраїлю. 

За даними сирійських джерел, ці авіаудари стали першими після того, як урядові сили Сирії залишили регіон вранці 17 липня, відступивши після сутичок із місцевими бойовиками. Державне агентство SANA повідомляє, що «ізраїльські окупаційні літаки завдали удару по околицях Сувейди».

Паралельно, за інформацією Clash Report, в регіоні почалося збройне повстання арабських племен, зокрема бедуїнів, проти друзького ополчення аль-Хіджрі. Причиною протесту стали звинувачення у жорстокості з боку ополченців до місцевого населення.

США засудили удари Ізраїлю

Сполучені Штати Америки не підтримали нещодавні авіаудари Ізраїлю по території Сирії. Вашингтон відкрито висловив незадоволення такими діями та оперативно вжив заходів для зниження напруженості. Про це під час брифінгу повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Щодо дій Ізраїлю – Сполучені Штати не підтримували останніх ударів. Ми ведемо активні дипломатичні перемовини з Ізраїлем і Сирією на найвищому рівні, щоб вирішити цю кризу та досягти тривалого врегулювання між двома суверенними країнами», – наголосила вона.

Водночас Брюс відмовилася прямо відповісти на запитання, чи схвалює Вашингтон подібні військові операції Ізраїлю, якщо Тель-Авів вважає їх виправданими.

У Трампа виявили хворобу

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження після того, як у нього з’явилися незначні набряки на ногах і синці на руці. У результаті діагностики виявили хронічну венозну недостатність. 

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що Трамп пройшов ультразвукове та комплексне судинне обстеження, яке підтвердило наявність порушень у роботі венозної системи. Це захворювання виникає, коли вени в ногах не можуть ефективно перекачувати кров до серця, що спричиняє її застій. Хронічна венозна недостатність є поширеною серед людей віком старше 70 років.

Трамп планує судитися з газетою The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

У відповідь Трамп категорично спростував свою причетність до привітання. В інтерв’ю WSJ він заявив: «Це не я. Це фейк. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова».

Теги: безпілотник вибух росія озброєння Сирія США Ізраїль Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Близькому Сході будь-яка подія легко перетворюється на суміш вистави і трагедії
Схід – справа тонка. США та Іран залишилися задоволені і можуть приступати до угоди
24 червня, 14:34
Зниження цін вигідне для великих імпортерів, таких як Європа, Китай, Японія та Корея
ОПЕК+ збільшує видобуток: що це означає для України та Росії?
6 липня, 17:02
Зниження максимальної ціни на російську нафту мало обговорюватися у Брюсселі міністрами закордонних справ країн ЄС
Politico: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту
20 червня, 18:05
У ЗСУ з’явилась рота дронів для евакуації поранених
У ЗСУ з’явилась рота дронів для евакуації поранених
24 червня, 15:35
Глава Сполучених Штатів наголосив, що серйозно розглядає запровадження санкцій проти Росії
Трамп готує Путіну «невеличкий сюрприз». Нові заяви президента США
8 липня, 19:44
Тьюн: Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні на переговорах, тоді ми зробимо це
Сенатор США призупиняє просування жорсткого законопроєкту Грема проти РФ
15 липня, 01:56
У Росії лунали вибухи
Московську область атакували безпілотники
Сьогодні, 02:45
Канцлер Німеччини зустрівся з президентом США у Білому домі в червні
WSJ: Після обстрілу України Трамп запропонував Мерцу пʼять систем Patriot
16 липня, 14:34
Рятувальники працюють над локалізацією пожеж
Атака на Вінницю: місто огорнув чорний дим (відео)
16 липня, 06:50

Політика

Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч
Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч
Американський шахед: у США випробували новий безпілотник
Американський шахед: у США випробували новий безпілотник
США не підтримують авіудари Ізраїлю по Сирії – Держдеп
США не підтримують авіудари Ізраїлю по Сирії – Держдеп
Україна засудила санкції Угорщини проти трьох генералів і пригрозила відповіддю
Україна засудила санкції Угорщини проти трьох генералів і пригрозила відповіддю
Словаччина погодилася підтримати нові санкції ЄС проти Росії
Словаччина погодилася підтримати нові санкції ЄС проти Росії
Угорщина запровадила санкції проти українських військових через смерть мобілізованого
Угорщина запровадила санкції проти українських військових через смерть мобілізованого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
25K
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
22K
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
5548
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
5140
Путін дав Героя Росії Герою України

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua