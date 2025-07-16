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Казахстан відмовився від послуг РФ у будівництві електростанцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Казахстан відмовився від послуг РФ у будівництві електростанцій
Домовленість з Росією про будівництво теплової електростанції на території Казахстану було укладено в листопаді 2023 року
фото з відкритих джерел

Казахстан готовий сам побудувати ТЕЦ у Семеї, Кокшетау та Усть-Каменогорську

Казахстан самостійно почав роботу над проєктом будівництва теплоелектроцентралей у трьох містах країни, відмовившись від допомоги Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Казахстану Олжаса Бектенова, якого цитують казахські ЗМІ.

Спочатку про будівництво об'єктів, яке оцінювалося в $2,7 млрд, Казахстан домовився з Росією. «Поки ми не отримали точної інформації про надання гарантованого здешевленого фінансування з російської сторони, тому в Кокшетау ми вже почали самотужки будувати, не звертаючись ні до кого», – сказав Бектенов.

Казахстан поки чекає на відповідь від російської сторони щодо ТЕЦ у Семеї та Усть-Каменогорську потужністю по 360 МВт. «Якщо найближчим часом відповіді не буде, теж розглядатимемо варіанти самостійної реалізації цих проєктів», – заявив Бектенов, зазначивши, що довгого очікування влада собі дозволити не може, оскільки «потрібні і тепло, і електроенергія»

Домовленість про будівництво ТЕЦ на території Казахстану було укладено в листопаді 2023 року під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до країни. Згідно з договором, фінансування проєкту, який оцінювався у $2,7 млрд, забезпечують російські банки. Вони мали надати кредити терміном на 15 років. Однак наприкінці травня заступник прем'єр-міністра Казахстану Роман Скляр повідомляв про труднощі у фінансуванні проєкту.

Нагадаємо, через санкції, введені західними країнами проти Кремля, на кордоні з РФ її країни-сусідки, окрім Білорусі, почали набагато ретельніше перевіряти вантажі, які прямують до Росії. Іноді затримка товарів на кордоні може складати до півтора місяця.

Як повідомлялося, ексглава «Укренерго» Володимир Кудрицький у партнерстві з підприємцем Андрієм Немировським та інвестиційною компанією Dragon Capital Томаша Фіали запускає енергетичний проєкт в Україні.

До слова, на полях конференції з питань відновлення України у Римі, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. У присутності Володимира Зеленського міністр енергетики України Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України.

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Теги: ТЕЦ енергетика Казахстан росія

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