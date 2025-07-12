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Поліція рятувала людей і тварин: відео перших хвилин після обстрілу Чернівців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Поліція рятувала людей і тварин: відео перших хвилин після обстрілу Чернівців
Будинок, що постраждав від обстрілу у Чернівцях
фото: Антоніна Гошовська/Facebook

Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок

Після нічної атаки на Чернівці патрульні першими прибули до пошкодженого будинку. Вони не лише допомагали пораненим, а й евакуювали мешканців разом із їхніми домашніми улюбленцями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Як зауважив Білошицький, цієї ночі Росія вчергове завдала ударів по мирних містах – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини.

«За даними Генерального штабу, було випущено 26 ракет і майже 600 дронів. Наші сили ППО знешкодили більшість із них, але, на жаль, не всі», – додав він.

Водночас, за даними правоохоронця, близько третьої години ранку під обстріл потрапили Чернівці.

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Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок. Патрульні оперативно прибули на місце події, обстежили прилеглу територію, здійснили поквартирний обхід, щоб переконатися, що ніхто не залишився без допомоги.

«Також, не гаючи часу, розпочали евакуацію мешканців і винесли з осель їхніх чотирилапих друзів», – зазначив Білошицький.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки по Чернівцях дві людини загинули, ще 26 – отримали поранення, з них 7 – ушпиталені.

«Друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це важливо. Бережіть себе та близьких», – підсумував він.

Нагадаємо, 13 липня у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 липня.

Як відомо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами». 

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Теги: росія обстріл Чернівці будинок поранення відео

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