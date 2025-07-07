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Учасники саміту БРІКС засудили «напади» на мости та залізницю РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Учасники саміту БРІКС засудили «напади» на мости та залізницю РФ
Учасники саміту БРІКС у Бразилії
фото: reuters

У декларації стверджується, що «напади» нібито призвели до численних жертв серед цивільного населення

На саміті БРІКС, який проходив під головуванням Бразилії, учасники засудили «атаки» на мости та залізничну інфраструктуру в Брянській, Курській і Воронезькій областях Російської Федерації. Про це йдеться у підсумковій декларації лідерів БРІКС, інформує «Главком».

 У декларації стверджується, що «напади» нібито призвели до численних жертв серед цивільного населення. Однак у документі не вказується прямо, хто у цьому винен.

«Ми рішуче засуджуємо напади на мости та залізничну інфраструктуру, навмисно спрямовані проти цивільних осіб у Брянській, Курській та Воронезькій областях Російської Федерації 31 травня, 1 та 5 червня 2025 року, що призвело до численних жертв серед цивільного населення, включаючи дітей», – зазначили лідери БРІКС.

Щодо війни РФ проти України, лідери БРІКС підкреслили важливість «мирного врегулювання війни через діалог і дипломатію». У цьому контексті вони звернули увагу на африканську «мирну ініціативу» та діяльність групи «Друзів миру».

Окрім цього, країни БРІКС засудили напад на Іран, Джамму та Кашмір, а також висловили підтримку створенню незалежної палестинської держави в межах кордонів 1967 року, включно із Сектором Гази та Західним берегом річки Йордан зі столицею у Східному Єрусалимі.

Нагадаємо, лідери Росії та Китаю, Володимир Путін і Сі Цзіньпін, відмовилися брати участь у саміті БРІКС. Це може свідчити про зниження інтересу Москви й Пекіна до цього об’єднання країн.

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Теги: росія БРІКС саміт

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