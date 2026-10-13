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Фанати «Галатасарая» вночі запускали феєрверки біля готелю з гравцями «Барселони» (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Фанати «Галатасарая» вночі запускали феєрверки біля готелю з гравцями «Барселони» (відео)
«Галатасарай» минулого сезону дівйшов до 1/8 фіналу ЛЧ
фото: ФК «Галатасарай»

«Галатасарай» та «Барселона» зустрінуться у другому турі Ліги чемпіонів

Вболівальники «Галатасарая» вночі запускали феєрверки біля готелю, де ночували гравці «Барселони». Про це повідомляє «Главком».

Фанати турецького гранда вирішили завадити «синьо-гранатовим» набратись сил перед поєдинком Ліги чемпіонів.

Гра другого туру основного раунду Ліги чемпіонів між турецьким та іспанським грандами відбудеться 13 листопада о 22:00 за київським часом. Прийме поєдинок стадіон «Тюрк-Телеком-Арена».

«Барселона» у першому матчі головного єврокубка розбила «Феєнорд» з рахунком 5:1, а «Галатасарай» у Лісабоні поступився «Спортінгу».

Обидві команди є лідерами своїх чемпіонатів: «Галатасарай» з 16 пунктами йде першим у Суперлізі, а «Барселона» з 24 очками посідає вершину таблиці Ла Ліги.

До слова, легенда «Реала» Дані Карвахаль підписав контракт з «Гетафе» терміном на один сезон.

Раніше президент Федерації футболу Афганістану Мухаммед Юсеф Каргар розповів, що місцева національна команда хотіла б зіграти товариський матч у листопаді зі збірною Росії.

 

Теги: Ліга чемпіонів «Ґалатасарай» ФК Барселона відео

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