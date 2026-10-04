Тренер збірної Угорщини оцінив принциповість поєдинку з Україною у Лізі націй

Фахівець вирішив не підкидати хмизу до вогнища протистояння

Керманич національної команди Угорщини Марко Россі відкинув наявність особливого підтексту в матчах зі збірною України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Що сказав Марко Россі

Італійський тренер визнав, що перший поєдинок проти «синьо-жовтих» був емоційним. Утім, такий розвиток подій, на його думку, став збігом обставин. Зокрема, Россі завуальовано дорікнув арбітру попередньої зустрічі.

«Думаю, у футболі деколи на полі трапляються епізоди, що можуть спричинити певну напругу. Але, звісно, я не вважаю, що ми маємо щось проти України, а збірна України та її гравці нічого не мають проти нас. Обидві команди виходять на поле, щоб завоювати три очки, чесно битися за кожен м'яч, на цьому крапка. А далі є арбітр, який повинен ухвалювати правильні рішення. Не думаю, що ми очікуємо від них якоїсь особливої поведінки чи ставлення, як і вони цього не очікують від нас», – заявив фахівець.

Що трапилося в матчі Угорщина – Україна

Поєдинок 1-го туру Ліги націй 2026/27 видався напруженим. Пристрасті на полі вийшли за межу в доданий арбітром час. Тоді після конфлікту вінгера національної команди України Циганкова та хавбека угорської збірної Собослаї виникла сутичка «стінка на стінку».

Найактивнішими учасниками штовханини стали центрбек «синьо-жовтих» Матвієнко та оборонець Угорщини Керкез. Останній штовхнув Циганкова та майже миттєво зіткнувся з реакцією Матвієнка. Ветеран української збірної «заспокоїв» суперника кидком на землю.

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.