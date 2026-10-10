Світоліна, Костюк і ще п'ять українок отримали суперниць на турнірі в Ухані

Представниці України готуються стартувати на останньому «тисячнику» року

Провідні українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною дізналися перших опоненток на Wuhan Open. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Перша ракетка України та її співвітчизниця Марта Костюк стартуватимуть з другого кола. Остання зустрінеться з переможницею протистояння грекині Марії Саккарі та хорватської тенісистки Донни Векіч. Натомість Світоліна зустрінеться із сильнішою у поєдинку чешки Катержини Сінякової та російської «нейтралки» Людміли Самсонової.

Юлія Стародубцева в першому раунді гратиме проти переможниці кваліфікації турніру. Тим часом Дар'я Снігур протистоятиме бельгійці Елізе Мертенс, а Олексайндра Олійникова зійдеться на корті з індонезійською тенісисткою Джаніс Тджен. Натомість Ангеліна Калініна зустрінеться з британкою Соней Картал, а Даяна Ястремська протистоятиме іспанській тенісистці Крістіні Буксі.

Змагання в китайському Ухані стартують 12 жовтня. Турнір на хардовому покритті триватиме до 18 жовтня. Торік на Wuhan Open тріумфувала американка Корі Гауфф.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.