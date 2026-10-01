Перше коло WTA 1000 у Пекіні підійшло до кінця: хто з українок пройшов далі?
У 1/32 фіналу зіграють три наших спортсменки
1/64 фіналу тисячника у Пекіні підійшла до кінця. Про це повідомляє «ГЗображеннялавком».
У першому колі п'ять українок випробували свої сили і лише дві з них зуміли пробитись до наступного етапу: Даяна Ястремська та Дар'я Снігур.
- Джаніс Тджен (Індонезія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 2:6, 7:5, 6:4
- Кеті Макнеллі (США) – Даяна Ястремська (Україна) – 3:6, 4:6
- Дар'я Снігур (Україна) – Катажина Кава (Польща) – 3:6, 6:4, 7:5
- Олександра Олійникова – Юань Юе (Китай) [WC] – 2:6, 3:6
- Юлія Стародубцева (Україна) – Аліна Чараєва (Вірменія) – 7:5, 5:7, 2:6
Свій шлях на WTA 1000 з 1/32 фіналу розпочне Елна Світоліна. Тактм чином, у другому колі загалом зіграють три українки.
Розклад матчів українських тенісисток на WTA 1000
- Даяна Ястресмька – Мая Хвалінська (Польща) – 2 жовтня, 07:30 за Києвом
- Дарія Снігур – Жасмін Паоліні (Італія) – 2 жовтня, 09:00 за Києвом
- Еліна Світоліна – Катержина Сінякова (Чехія) – 2 жовтня, час уточнюється
До слова, Марта Костюк оцінила можливість потрапити на Підсумковий турнір.
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