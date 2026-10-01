Перше коло WTA 1000 у Пекіні підійшло до кінця: хто з українок пройшов далі?

WTA 1000 у Пекіні проходить з 30 вересня по 11 жовтня

У 1/32 фіналу зіграють три наших спортсменки

1/64 фіналу тисячника у Пекіні підійшла до кінця. Про це повідомляє «ГЗображеннялавком».

У першому колі п'ять українок випробували свої сили і лише дві з них зуміли пробитись до наступного етапу: Даяна Ястремська та Дар'я Снігур.

Джаніс Тджен (Індонезія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 2:6, 7:5, 6:4

Кеті Макнеллі (США) – Даяна Ястремська (Україна) – 3:6, 4:6

Дар'я Снігур (Україна) – Катажина Кава (Польща) – 3:6, 6:4, 7:5

Олександра Олійникова – Юань Юе (Китай) [WC] – 2:6, 3:6

Юлія Стародубцева (Україна) – Аліна Чараєва (Вірменія) – 7:5, 5:7, 2:6

Свій шлях на WTA 1000 з 1/32 фіналу розпочне Елна Світоліна. Тактм чином, у другому колі загалом зіграють три українки.

Розклад матчів українських тенісисток на WTA 1000

Даяна Ястресмька – Мая Хвалінська (Польща) – 2 жовтня, 07:30 за Києвом

Дарія Снігур – Жасмін Паоліні (Італія) – 2 жовтня, 09:00 за Києвом

Еліна Світоліна – Катержина Сінякова (Чехія) – 2 жовтня, час уточнюється

До слова, Марта Костюк оцінила можливість потрапити на Підсумковий турнір.