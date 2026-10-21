Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів

Культовий воротар наздогнав самого Ліонеля Мессі

Голкіпер мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр вийшов на третє місце за кількістю матчів у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Ветеран з'явився у старті «ротен» на поєдинок 3-го туру основного раунду єврокубка проти лондонського «Арсенала». Тепер за його плечима 163 матчі в Лізі чемпіонів. За цим показником Ноєр зрівнявся з колишнім лідером іспанської «Барселони» Ліонелем Мессі та ексодноклубником Томасом Мюллером.

Наступний орієнтир німця – колишній воротар мадридського «Реала» Ікер Касільяс. Він провів у светрі «вершкових» і португальського «Порту» 177 поєдинків. Рекордсменом турніру залишається Кріштіану Роналду (183 матчі).

Ноєр дебютував у Лізі чемпіонів ще в сезоні 2007/08. Тоді він захищав кольори рідного «Шальке» з Гельзенкірхена. У складі «Баварії» воротар двічі тріумфував у турнірі.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.