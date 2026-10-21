Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів
Мануель Ноєр продовжив переписувати історію змагань
фото: EFE

Культовий воротар наздогнав самого Ліонеля Мессі

Голкіпер мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр вийшов на третє місце за кількістю матчів у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Ветеран з'явився у старті «ротен» на поєдинок 3-го туру основного раунду єврокубка проти лондонського «Арсенала». Тепер за його плечима 163 матчі в Лізі чемпіонів. За цим показником Ноєр зрівнявся з колишнім лідером іспанської «Барселони» Ліонелем Мессі та ексодноклубником Томасом Мюллером.

Наступний орієнтир німця – колишній воротар мадридського «Реала» Ікер Касільяс. Він провів у светрі «вершкових» і португальського «Порту» 177 поєдинків. Рекордсменом турніру залишається Кріштіану Роналду (183 матчі).

Ноєр дебютував у Лізі чемпіонів ще в сезоні 2007/08. Тоді він захищав кольори рідного «Шальке» з Гельзенкірхена. У складі «Баварії» воротар двічі тріумфував у турнірі.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.

Читайте також:

Теги: футбол Томас Мюллер Ліонель Мессі Ліга чемпіонів ФК Баварія Мануель Нойєр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йозуа Кімміх втратив рідну людину
Гравець «Баварії» Кімміх пропустить матч Ліги чемпіонів через трагічну причину
Вчора, 16:57
Венсан Компані націлився на фінал головного єврокубка
Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон
8 жовтня, 10:58
Гаррі Кейн продовжить виступи в Бундеслізі
Кейн визначився з майбутнім у «Баварії» – джерело
6 жовтня, 15:21
Йонас Урбіг днями вперше одягнув светр Бундестім
Резервіст «Баварії» повторив незвичне досягнення у збірній Німеччини
5 жовтня, 16:30
Томас Мюллер залишиться в МЛС
Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2010 продовжив контракт за океаном
29 вересня, 19:45
Томас Мюллер вирішив інвестувати кошти в скромний колектив
Три колишні зірки Бундесліги стануть співвласниками клубу з Португалії
25 серпня, 15:27
Йозуа Кімміх піднявся у пантеон мюнхенців
Кімміх повторив гросмейстерський показник легенди «Баварії»
14 вересня, 14:52
Мануель Ноєр давно набув легендарного статусу
Капітан «Баварії» провів ювілейний матч: показник раніше підкорили лише четверо
28 серпня, 22:45
Джамал Мусіала потрапив у лазарет
Півзахисник «Баварії» зазнав травми в таборі збірної Німеччини
25 вересня, 17:38

Футбол

«Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів
«Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів
«Реал» розгромно переграв РБ «Лейпциг» у Лізі чемпіонів
«Реал» розгромно переграв РБ «Лейпциг» у Лізі чемпіонів
«Шахтар» мінімально поступився «Інтеру» в матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» мінімально поступився «Інтеру» в матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» спровокував вилучення зірки «Інтера» в другому таймі протистояння у Лізі чемпіонів
«Шахтар» спровокував вилучення зірки «Інтера» в другому таймі протистояння у Лізі чемпіонів
Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів
Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів
Мальдера завітав на матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів у Мілані
Мальдера завітав на матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів у Мілані

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
88K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
68K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
58K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua