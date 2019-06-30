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    Камерунський боксер пообіцяв нокаутувати Усика

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    Карлос Такам - Камерунський боксер пообіцяв нокаутувати Усика
    Карлос Такам
    Boxing Scene

    Карлос Такам впевнений у майбутній перемозі над українцем

    Камерунський боксер надважкої вагової категорії Карлос Такам упевнений у майбутній перемозі над Олександром Усиком та обіцяє нокаутувати українця.

    «Маю битися з Усиком у вересні. До цього часу точно не знаю, де відбудеться бій. Не збираюся чекати. Напевно, до вересня встигну провести проміжний бій. Мені все одно. Готовий битися з будь-ким. Хочу, щоб Усик одужав. Чекаю цього поєдинка і знаю, що переможу. Збираюся нокаутувати його», - передає слова Такама Boxing247.

    Бій Усик – Такам мав відбутися 25 травня, однак його перенесли через травму українця. Поєдинок має відбутися в вересні. Для Олександра Усика це буде дебют в надважкій вазі.

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