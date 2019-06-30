Камерунський боксер пообіцяв нокаутувати Усика
Карлос Такам
Boxing Scene
Карлос Такам впевнений у майбутній перемозі над українцем
Камерунський боксер надважкої вагової категорії Карлос Такам упевнений у майбутній перемозі над Олександром Усиком та обіцяє нокаутувати українця.
«Маю битися з Усиком у вересні. До цього часу точно не знаю, де відбудеться бій. Не збираюся чекати. Напевно, до вересня встигну провести проміжний бій. Мені все одно. Готовий битися з будь-ким. Хочу, щоб Усик одужав. Чекаю цього поєдинка і знаю, що переможу. Збираюся нокаутувати його», - передає слова Такама Boxing247.
Бій Усик – Такам мав відбутися 25 травня, однак його перенесли через травму українця. Поєдинок має відбутися в вересні. Для Олександра Усика це буде дебют в надважкій вазі.
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