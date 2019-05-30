Усик без жодного бою ввійшов в топ-5 надважковаговиків світу
Читачі Sky Sports назвали українського боксера серед найкращих у надважкій вазі
Український чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF Олександр Усик ввійшов у топ-5 рейтингу найсильніших надважковаговиків світу за версією читачів Sky Sports.
Наш боксер отримав понад 9700 голосів. При цьому Усик ще не провів жодного бою в надважкій вазі.
Дебютний поєдинок українця в найпрестижнішому дивізіоні професіонального боксу планувався 25 травня проти Карлоса Такама. Однак цьому завадила травма українця.
Наразі Усик відновлюється. Планується, що він дебютує в надважкій вазі в вересні. Суперником, швидше за все, буде той самий Такам.
Топ-10 боксерів надважкої ваги за версією Sky Sports:
1. Ентоні Джошуа – 26,2 (тисячі голосів)
2. Тайсон Ф’юрі – 22
3. Ділліан Уайт – 15,1
4. Деонтей Уайлдер – 14,8
5. Олександр Усик – 9,7
6. Луїс Ортис – 5,9
7. Джозеф Паркер – 5,4
8. Алєксандр Повєткін – 4,6
9. Дерек Чисора – 3,4
10. Оскар Рівас – 2,9