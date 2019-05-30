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    Усик без жодного бою ввійшов в топ-5 надважковаговиків світу

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    Олександр Усик - Усик без жодного бою ввійшов в топ-5 надважковаговиків світу
    Олександр Усик
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    Читачі Sky Sports назвали українського боксера серед найкращих у надважкій вазі

    Український чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF Олександр Усик ввійшов у топ-5 рейтингу найсильніших надважковаговиків світу за версією читачів Sky Sports.

    Наш боксер отримав понад 9700 голосів. При цьому Усик ще не провів жодного бою в надважкій вазі.

    Дебютний поєдинок українця в найпрестижнішому дивізіоні професіонального боксу планувався 25 травня проти Карлоса Такама. Однак цьому завадила травма українця.

    Наразі Усик відновлюється. Планується, що він дебютує в надважкій вазі в вересні. Суперником, швидше за все, буде той самий Такам.  

    Топ-10 боксерів надважкої ваги за версією Sky Sports:

    1. Ентоні Джошуа – 26,2 (тисячі голосів)
    2. Тайсон Ф’юрі – 22
    3. Ділліан Уайт – 15,1
    4. Деонтей Уайлдер – 14,8
    5. Олександр Усик – 9,7
    6. Луїс Ортис – 5,9
    7. Джозеф Паркер – 5,4
    8. Алєксандр Повєткін – 4,6
    9. Дерек Чисора – 3,4
    10. Оскар Рівас – 2,9

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