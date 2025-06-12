Канадська плавчиня встановила три світові рекорди за п'ять днів

Макінтош стала першою плавчинею, яка встановила три рекорди світу в особистих запливах на одному турнірі з часів Фелпса

Канадська плавчиня Саммер Макінтош побила світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC.

На відбіркових змаганнях до чемпіонату світу, які проходять у Канаді, Макінтош показала результат 4 хвилини 23,65 секунд. Попередній рекорд світу на цій дистанції належав їй та становив 4.24,38 (встановлений на канадському відборі до Парижа-2024).

Раніше на турнірі Макінтош побила рекорди світу на дистанціях 400 м вільним стилем та 200 м комплексом.

Вона стала першою плавчинею, яка встановила три рекорди світу в особистих запливах на одному турнірі з часів Майкла Фелпса на Олімпіаді-2008.

18-річна Макінтош – триразова олімпійська чемпіонка Парижа-2024, на її рахунку також срібло Ігор, чотири золота чемпіонатів світу та чотири перемоги на чемпіонатах світу на короткій воді.

До слова, 30 російських плавців візьмуть участь у чемпіонаті світу з плавання. До їхнього переліку потрапили і ті спортсмени, які підтримують війну проти України.

Зокрема, Євгенія Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.

В першому пості від 9 травня 2022 року, який лайкнула Чикунова, Рилов пише, що «підтримує свого президента, який не допускає згущення хмар біля наших кордонів». Також в цьому пості Рилов сумує, бо «гинуть наші хлопці»

В пості за 9 травня 2023 року, який теж лайкнула Чикунова, Рилов розмістив своє фото з пропагандистського мітингу з літерою Z на куртці. Він пише про свою «щиру підтримку мого президента Путіна» та що він «не зрадив гідності країни». Також Рилов окремо підкреслив, що не шкодує про своє рішення підтримати агресію проти України.

Пост за 24 червня 2023 року, який також лайкнула Чикунова. В ньому Рилов пише, що він завжди «підтримує мого президента Путіна», а весь народ «має бути на одному боці з президентом».

7 жовтня 2024 року Климент Колесніков, який також візьме участь у світовій першості, став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Чемпіонат світу з водних видів спорту пройде з 11 липня по 3 серпня.