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Найбільша витинанка країни: у Музеї історії Києва представлено новий рекорд України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Найбільша витинанка країни: у Музеї історії Києва представлено новий рекорд України
Витинанка довжиною 10 метрів увійшла до Національного реєстру рекордів України
фото: КМДА

Мисткиня Тетяна Кузьмич: «Витинанка для мене – те давнє ремесло наших предків, що в неймовірний спосіб перетворює папір на візуальну магію»

В Музеї історії міста Києва зареєстровано рекорд України за найбільшу витинанку. Її авторка – відома українська майстриня Тетяна Кузьмич (Кашуба). Робота представлена на виставці «Червоне – то любов», що проходить у музеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 

Червона витинанка довжиною 10 метрів створена у стилі традиційної української вишивки, з використанням автентичних орнаментів
Червона витинанка довжиною 10 метрів створена у стилі традиційної української вишивки, з використанням автентичних орнаментів
фото: КМДА

«Моя місія – зберігати та переосмислювати українські культурні традиції через сучасне мистецтво. Витинанка для мене – те давнє ремесло наших предків, що в неймовірний спосіб перетворює папір на візуальну магію. Увесь процес витинання я проживала якусь особливу історію. Свою. Нашу. Це було схоже на молитву руками – я ніби витинала різні стани, почуття та емоції: біль і радість, відчай і надію», – зауважує мисткиня Тетяна Кузьмич (Кашуба).

Робота представлена на виставці «Червоне – то любов»
Робота представлена на виставці «Червоне – то любов»
фото% КМДА

Червона витинанка довжиною 10 метрів створена у стилі традиційної української вишивки, з використанням автентичних орнаментів. Уся композиція виконана у відтінках червоної барви, що часто використовувалися народними майстрами для створення оберегів.

Червона витинанка довжиною 10 метрів створена у стилі традиційної української вишивки, з використанням автентичних орнаментів
Червона витинанка довжиною 10 метрів створена у стилі традиційної української вишивки, з використанням автентичних орнаментів
фото: КМДА

«Ця рекордна витинанка – символічний артоб’єкт, маніфест нашої незламності. Вона демонструє, як творчість, заснована на традиціях, може надихати, об’єднувати й додавати сил у часи випробувань. А сьогодні, як ніколи, важливо нагадувати світу про глибину й витонченість української культури», – зазначив Валентин Мондриївський.

В Музеї історії міста Києва зареєстровано рекорд України за найбільшу витинанку
В Музеї історії міста Києва зареєстровано рекорд України за найбільшу витинанку
фото: КМДА
Тетяна Кузьмич: «Моя місія – зберігати та переосмислювати українські культурні традиції через сучасне мистецтво»
Тетяна Кузьмич: «Моя місія – зберігати та переосмислювати українські культурні традиції через сучасне мистецтво»
фото: КМДА

Зазначається, що мета проєкту – не лише популяризувати українське народне мистецтво, а й підкреслити його роль як невід’ємної частини нашої ідентичності. В умовах війни така культурна ініціатива стає потужним інструментом підтримки, національного єднання та опору. 

Витинанка довжиною 10 метрів увійшла до Національного реєстру рекордів України
Витинанка довжиною 10 метрів увійшла до Національного реєстру рекордів України
фото: КМДА

Виставка у Музеї історії міста Києва триватиме до 1 червня.

Нагадаємо, Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові відкрив відновлений шинок із села Бабанка. Ця архітектурна пам'ятка кінця XIX століття, розташована в експозиції «Середня Наддніпрянщина», після тривалої реставрації стала частиною постійної експозиції музею. Ідея зберегти цей шинок з’явилася ще 55 років тому, і тепер вона втілена в життя. 

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Теги: Київ культура музей рекорд вишиванка вистава

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