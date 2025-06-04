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Мешканець Стамбула щоденно перепливає Босфор, аби потрапити на роботу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Плавець регулярно долає Босфор протягом восьми років
фото: The Tіmes

Мешканець Стамбула Дженгіз Хан майже щоденно перепливає Босфор, який розділяє Азію та Європу

Житель турецького Стамбула Дженгіз Хан щодня перетинає Босфор вплав, щоб дістатися роботи. Усі необхідні речі він бере із собою у водонепроникному мішку. Як повідомляє «Главком», про це пише The Tіmes.

Чоловік заходить у воду рано вранці й долає протоку за пів години. Заплив проходить між двома частинами міста – європейською та азіатською.

Дженгіз Хан – учасник клубу Sarayburnu Fatihleri, до якого входять близько 400 осіб. Вони плавають через Босфор мінімум 3-4 рази на тиждень будь-якої пори року. Деякі займаються цим понад 20 років, сам Хан – близько восьми років.

Під час запливів учасники орієнтуються на прапори, встановлені вздовж берега. Це допомагає відстежувати напрям вітру та течію. «Коли я пливу під вітрилом, усі мої турботи зникають. Жодних мобільних телефонів, жодного шуму. Тільки море, тиша та спокій, і я», – каже він.

Хан розповів про випадок, коли його забрало сильним потоком, викликаним великим судном, – тоді чоловіка довелося рятувати береговій охороні.

Босфор – одна з найбільш завантажених проток у світі. Плавці регулярно перетинаються з лайнерами, танкерами та вантажними суднами. Тому такий спосіб пересування вимагає підготовки та досвіду, пише The Times. Для новачків є офіційний захід – Bosphorus Cross-Continental Swim. Його маршрут становить майже 6,5 км.

Раніше естонський акробат Яан Руз став першою людиною, яка перейшла натягнутим канатом з однієї частини світу в іншу. Він подолав Босфорську протоку в Стамбулі, що розділяє Азію та Європу.

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Теги: Туреччина плавання Стамбул

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