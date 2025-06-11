Температура продовжує бити рекорди: зафіксовано другий найспекотніший травень в історії

Вчені ЄС стверджують, що травень 2025 року був другим найспекотнішим за всю історію спостережень

Європейська служба моніторингу клімату Copernicus зафіксувала нові температурні рекорди. Згідно з опублікованими даними, травень 2025 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура планети перевищила доіндустріальні показники на 1,4°C. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Тривожна тенденція продовжується, йдеться у публікації. Попередній місяць – квітень 2025 року – також зайняв друге місце в списку найтепліших квітнів, а березень взагалі встановив абсолютний рекорд.

За словами директора кліматичної служби Copernicus Карло Буонтемпо, поточні показники перервали тривалу серію місяців, коли температура стійко перевищувала критичний поріг 1,5°C. Проте вчений попередив, що це тимчасове явище, і невдовзі температурні рекорди можуть повторитися.

Особливу тривогу фахівців викликає ситуація у Європі. Північно-західна частина континенту пережила винятково посушливу весну. У деяких районах зафіксовано мінімальні з 1979 року рівні опадів та вологості ґрунту.

«Підвищення глобальної температури є головним чином результатом безперервного спалювання викопного палива, такого як вугілля, нафта та природний газ. Але згідно з Паризькою кліматичною угодою, ухваленою в 2015 році, країни зобов'язалися обмежити глобальне потепління до рівня нижче 2°C, а в ідеалі – до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. ЄС також погодився скоротити викиди парникових газів у рамках Зеленої угоди та досягти кліматичної нейтральності до середини століття», – нагадують автори матеріалу.

Нагадаємо, у Франції з 1 липня 2025 року набудуть чинності нові трудові правила, які зобов'язують роботодавців захищати працівників від надмірної спеки. Зокрема, йдеться про зміну графіка роботи та перерви у найспекотніші години.

До слова, з 1 червня японські компанії теж почали отримувати штрафи за спеку на робочих місцях працівників. Розмір штрафу – до 500 тис. ієн (близько $3,5 тис.). Правило, згідно з яким роботодавці зобов'язані забезпечувати безпеку під час екстремальної спеки, запроваджено на тлі зростання кількості випадків теплових ударів на виробництві.

Раніше стало відомо, що Бразилія ​​опинилась серед країн, які вже в цьому столітті можуть втратити придатність до життя через екстремальне потепління. Такий висновок роблять кліматологи та NASA.