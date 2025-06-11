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Температура продовжує бити рекорди: зафіксовано другий найспекотніший травень в історії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Температура продовжує бити рекорди: зафіксовано другий найспекотніший травень в історії
Спекотні місяці стають великою проблемою для Європи
фото із відкритих джерел

Вчені ЄС стверджують, що травень 2025 року був другим найспекотнішим за всю історію спостережень

Європейська служба моніторингу клімату Copernicus зафіксувала нові температурні рекорди. Згідно з опублікованими даними, травень 2025 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура планети перевищила доіндустріальні показники на 1,4°C. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Тривожна тенденція продовжується, йдеться у публікації. Попередній місяць – квітень 2025 року – також зайняв друге місце в списку найтепліших квітнів, а березень взагалі встановив абсолютний рекорд.

За словами директора кліматичної служби Copernicus Карло Буонтемпо, поточні показники перервали тривалу серію місяців, коли температура стійко перевищувала критичний поріг 1,5°C. Проте вчений попередив, що це тимчасове явище, і невдовзі температурні рекорди можуть повторитися.

Особливу тривогу фахівців викликає ситуація у Європі. Північно-західна частина континенту пережила винятково посушливу весну. У деяких районах зафіксовано мінімальні з 1979 року рівні опадів та вологості ґрунту.

«Підвищення глобальної температури є головним чином результатом безперервного спалювання викопного палива, такого як вугілля, нафта та природний газ. Але згідно з Паризькою кліматичною угодою, ухваленою в 2015 році, країни зобов'язалися обмежити глобальне потепління до рівня нижче 2°C, а в ідеалі – до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.  ЄС також погодився скоротити викиди парникових газів у рамках Зеленої угоди та досягти кліматичної нейтральності до середини століття», – нагадують автори матеріалу.

Нагадаємо, у Франції з 1 липня 2025 року набудуть чинності нові трудові правила, які зобов'язують роботодавців захищати працівників від надмірної спеки. Зокрема, йдеться про зміну графіка роботи та перерви у найспекотніші години.

До слова, з 1 червня японські компанії теж почали отримувати штрафи за спеку на робочих місцях працівників. Розмір штрафу – до 500 тис. ієн (близько $3,5 тис.). Правило, згідно з яким роботодавці зобов'язані забезпечувати безпеку під час екстремальної спеки, запроваджено на тлі зростання кількості випадків теплових ударів на виробництві. 

Раніше стало відомо, що Бразилія ​​опинилась серед країн, які вже в цьому столітті можуть втратити придатність до життя через екстремальне потепління. Такий висновок роблять кліматологи та NASA.

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Теги: клімат Європа спека засушлива погода рекорд травень погода

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