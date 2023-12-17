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Російський дворазовий олімпійський чемпіон Рилов відмовився їхати у Париж на умовах МОК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Російський дворазовий олімпійський чемпіон Рилов відмовився їхати у Париж на умовах МОК
У 2022 році Рилов був присутній на пропагандистському мітингу на «Лужніках», де разом з іншими олімпійцями одягнув куртку з літерою Z

Рилов заявив, що він вірний своєму вибору та своїй країні

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов заявив, що відмовляється від участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі на поточних умовах Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

МОК минулого тижня оголосив, що допустить російських та білоруських спортсменів, які успішно пройшли відбір, до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі. Російські атлети зможуть виступати у Парижі без прапора, гімну та інших національних символів. МОК також заборонив участь спортсменів, пов'язаних із силовими структурами або які висловлювали підтримку війні Росії проти України.

«Моя країна ніколи не здавалася і завжди виходила з тяжкої ситуації. Як сказав наш президент, треба вірити у великий російський народ. Я не збираюся опускатися до рівня західних провокаторів. Росія – велика. Зараз ми маємо заміну міжнародним стартам, але їх також хочуть заборонити. Я не йду на поводу у МОК, за чистий спорт. Я прийняв виважене рішення: відмовляюся їхати на Олімпійські ігри, поки вся ця нісенітниця не осяде на дно і наша вода знову не стане чистою. Я чесний перед собою, вірний своєму вибору та своїй країні», – сказав Рилов.

Варто зазначити, що він у 2022 році був присутній на пропагандистському мітингу в «Лужніках», де разом з іншими олімпійцями одягнув куртку з літерою Z.

Теги: росія Олімпіада війна

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