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Український плавець анонсував участь в «допінговій Олімпіаді», яку фінансує син Трампа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Український плавець анонсував участь в «допінговій Олімпіаді», яку фінансує син Трампа
В активі Говорова є бронза чемпіонату світу на дистанції 50 м батерфляєм
фото: instagram.com/govorov_andrii

32-річний Говоров – дворазовий учасник Олімпійських ігор та власник світового рекорду на дистанції 50 м батерфляєм

Український плавець Андрій Говоров у себе на сторінці анонсував участь у Enhanced Games, яку ЗМІ називають «допінговою Олімпіадою». Про це повідомляє «Главком».

«Роками я присвячував своє життя розширенню меж людських можливостей. Ця місія не закінчилася – вона лише трансформувалася. Це ще не кінець. Це еволюція», – написав Говоров.

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Допис, поширений Andrii Govorov OLY (@govorov_andrii)

«Ласкаво просимо до команди!», – прокоментував допис Говорова головний тренер Enhanced Games з плавання Бретт Хоук.

Раніше Говоров оголосив про завершення олімпійської кар’єри.

32-річний Говоров – дворазовий учасник Олімпійських ігор та власник світового рекорду на дистанції 50 м батерфляєм.

В активі Говорова є бронза чемпіонату світу на дистанції 50 м батерфляєм, а також срібло і бронза світової першості на короткій воді.

Нагадаємо, пресслужба Enhanced Games оголосила терміни проведення перших в історії змагань

Організатори повідомили, що турнір пройде 21–24 травня 2026 року в Лас-Вегасі. Він включатиме змагання з легкої атлетики, плавання та силових видів спорту.

Зазначається, що всі спортсмени, які братимуть участь у змаганнях, отримуватимуть гонорари, а ті, хто встановить нові світові рекорди, матимуть право на призи у розмірі мільйона доларів.

Додаткові категорії призів будуть оголошені протягом найближчих місяців.

Як повідомлялося в прес-релізі Enhanced Games, автори проєкту отримали «багатомільйонні інвестиції» від 1789 року Capital – венчурної компанії, яку контролює Дональд Трамп-молодший.

«Enhanced Games уособлюють майбутнє – справжню конкуренцію, справжню свободу та справжні рекорди», – заявив Трамп-молодший.

Автором проекту є доктор Арон Д’Суза, який вивчає медикаментозне розширення людських можливостей. За словами фахівця, на Enhanced Games спортсмени прийматимуть різні добавки та стероїди «відкрито та чесно» на відміну від Олімпійських ігор, де «44% олімпійців зізнаються, що вживали заборонені речовини, але лише 1% спортсменів ловлять на вживанні допінгу».

Теги: Андрій Говоров допінг плавання

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