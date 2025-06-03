Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років

Весняні місяці, крім травня, були у столиці теплішими за норму

Найхолоднішим днем весни було 18 березня, тоді температура опустилась до -4,3 ºС

Цьогорічна весна стала десятою в рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року – середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,7°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С. Про це інформує «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Весняні місяці, окрім травня, у столиці були теплішими за норму інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Повідомляється, що весняні місяці, крім травня, були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав березень – 4,9°С. Загалом за весну зареєстрували 17 температурних рекордів. Більшість з них, 15, були у березні, який став найтеплішим в історії спостережень.

Найбільш холодним днем весни було 18 березня, тоді температура опустилась до -4,3 ºС, а найтеплішим – 23 та 24 квітня, коли температура повітря підвищилась до +27,4 ºС.

Опадів цієї календарної весни випало 147 мм, що склало 101 % кліматичної норми.

Нагадаємо, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. У Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів.

Раніше столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму.