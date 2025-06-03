Головна Київ Новини
search button user button menu button

Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років
Весняні місяці, крім травня, були у столиці теплішими за норму
фото: Галина Лапіна/Facebook

Найхолоднішим днем весни було 18 березня, тоді температура опустилась до -4,3 ºС

Цьогорічна весна стала десятою в рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року – середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,7°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С. Про це інформує «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Весняні місяці, окрім травня, у столиці були теплішими за норму
Весняні місяці, окрім травня, у столиці були теплішими за норму
інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Повідомляється, що весняні місяці, крім травня, були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав березень – 4,9°С. Загалом за весну зареєстрували 17 температурних рекордів. Більшість з них, 15, були у березні, який став найтеплішим в історії спостережень.

Найбільш холодним днем весни було 18 березня, тоді температура опустилась до -4,3 ºС, а найтеплішим – 23 та 24 квітня, коли температура повітря підвищилась до +27,4 ºС.

Опадів цієї календарної весни випало 147 мм, що склало 101 % кліматичної норми.

Нагадаємо, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. У Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів.

Раніше столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму. 

Теги: Київ рекорд повітря весна погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 4 травня
В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 4 травня
4 травня, 06:00
У столичних супермаркетах продають картоплю, переважно імпортовану з Ізраїлю та Єгипту
Скільки коштує молода картопля в київських супермаркетах: огляд цін
5 травня, 17:04
Автівка внаслідок удару зазнала значних пошкоджень
На Лук'янівці через ДТП громадський транспорт курсує зі змінами
8 травня, 10:25
Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі та гине через 5 хвилин кип’ятіння
Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування
13 травня, 17:22
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 травня
15 травня, 22:00
Колишня концертмейстерка дала мініконцерт на Центральному вокзалі Києва
На головному вокзалі України виступила піаністка, історія якої розчулила мережу
16 травня, 13:45
Головна причина спалахів кору – низьке охоплення населення профілактичними щепленнями
У Києві зафіксовано спалах кору: як захиститися від хвороби
19 травня, 09:15
Наслідки масованої атаки безпілотників та балістики на Київ
Заради чого РФ продовжує війну? Єрмак показав промовисте фото
24 травня, 10:07
У неділю в Україні очікується тепла погода
Коли в Україну прийде літня спека: синоптикиня здивувала прогнозом
31 травня, 17:58

Новини

Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років
Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
Найбільший прапор України 3 червня буде знято: причина
Найбільший прапор України 3 червня буде знято: причина
Скільки штрафів отримали порушники правил паркування у Києві за весну
Скільки штрафів отримали порушники правил паркування у Києві за весну
Cправа про «відкати» у «Київзеленбуді»: повідомлено про підозру ще двом особам
Cправа про «відкати» у «Київзеленбуді»: повідомлено про підозру ще двом особам
Екскерівник Києво-Печерської лаври пояснив, чому у ній досі живуть монахи УПЦ МП
Екскерівник Києво-Печерської лаври пояснив, чому у ній досі живуть монахи УПЦ МП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
60K
Пів мільйона доларів за крісло. Затримано ділків, що «продавали» посаду директора держпідприємства
28K
Міністр оборони США регулярно отримував дані про операцію «Павутина» – CNN
26K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
16K
Україна перевершила НАТО. Експерти різних країн розплутують «Павутину»

Новини

Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua