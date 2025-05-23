Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сили оборони ліквідували російського тренера з плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони ліквідували російського тренера з плавання
Поховали Єрофєєва у травні 2025 року

Окупанта було знищено 14 серпня 2024 року

Захисники України знищили російського окупанта Антона Єрофєєва. Про це інформує «Главком».

Єрофєєв працював тренером з плавання. Про його ліквідацію повідомила Федерації плавання Тюменської області.

Зазначається, що окупанта було знищено 14 серпня 2024 року. Поховали Єрофєєва у травні 2025 року.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з лижних перегонів.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Читайте також:

Теги: тренер плавання окупанти війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знайомство Авербуха та Арзамасової відбулося на шоу «Льодовиковий період» у 2010 році
Одіозний російський фігурист прокоментував свою заяву про «15-річну жінку, в якої все було»
15 травня, 11:47
Путін залучив до війни в Україні громадян 106 країн світу
Путін залучив до війни в Україні громадян 106 країн світу
14 травня, 07:44
Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за візит до столиці України
Перемир’я має початися 12 травня – Зеленський
10 травня, 16:17
Малюк очистив Службу від зрадників та зробив контррозвідку однією з пріоритетних ланок
За що Малюку дали Героя України?
9 травня, 14:39
Маркос Перестрелло: Загроза, яка стоїть перед нашими країнами, є чітка. Вона називається путінська Росія
Президент Парламентської асамблеї НАТО розповів про чітку загрозу для Європи
9 травня, 11:42
Лариса Матрос перейшла на бік ворога у 2022 році
На Херсонщині засуджено до довічного гауляйтерку, яка годувала окупантів
9 травня, 08:22
Андрій Осадчук: «Ця угода – не зрада і не перемога, це набагато краще, ніж те, що нам пропонувалося»
Нардеп пояснив, як угода про надра зможе зупинити Путіна
2 травня, 20:28
Трамп задумався про вихід із мирних переговорів через їхню складність
Трампа підозрюють у бажанні вийти з переговорів щодо України – Times
1 травня, 07:58
Башар Асад залишається під захистом Москви
Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT
24 квiтня, 08:14

Новини

Євроліга-2025: жіноча збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії
Євроліга-2025: жіноча збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії
Ямаль продовжить контракт із «Барселоною» до 2030 року – ЗМІ
Ямаль продовжить контракт із «Барселоною» до 2030 року – ЗМІ
Сили оборони ліквідували російського тренера з плавання
Сили оборони ліквідували російського тренера з плавання
Лунін зворушливо попрощався з легендарним Модричем, який залишає «Реал»
Лунін зворушливо попрощався з легендарним Модричем, який залишає «Реал»
Сталася гучна сенсація. Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з хокею
Сталася гучна сенсація. Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з хокею
Титулована 25-річна спортсменка померла від раку
Титулована 25-річна спортсменка померла від раку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
104K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
88K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
22K
Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова
20K
Новообраний президент Румунії отримав перші погрози вбивством

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua