Сили оборони ліквідували російського тренера з плавання

Поховали Єрофєєва у травні 2025 року

Окупанта було знищено 14 серпня 2024 року

Захисники України знищили російського окупанта Антона Єрофєєва. Про це інформує «Главком».

Єрофєєв працював тренером з плавання. Про його ліквідацію повідомила Федерації плавання Тюменської області.

Зазначається, що окупанта було знищено 14 серпня 2024 року. Поховали Єрофєєва у травні 2025 року.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з лижних перегонів.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.