Який вигляд має пошкоджений есмінець КНДР: нові супутникові знімки

Північнокорейський есмінець класу «Чой Хьон» перекинувся на бік під час невдалої церемонії спуску на воду

Есмінець, який перекинувся під час невдалої церемонії спуску на воду, на якій був присутній Кім Чен Ин 21 травня 2025 року, тепер перебуває в сухому доці. Нові супутникові знімки дали уявлення про масштаби пошкоджень надводної частини. Про це повідомляє «Главком».

Знімки, отримані апаратами американської компанії Maxar Technologies, показали, що есмінець зараз розташовується в сухому доці в Раджині, неподалік кордону з Росією, на північному сході КНДР.

Корабель зробив приблизно 80-кілометрове плавання на буксирі з Чхонджина, де він перекинувся і частково затонув під час церемонії спуску на воду.

Есмінець КНДР у сухому доку в Раджині Maxar Technologies

На кораблі явно є структурні ушкодження надбудови, на супутникових знімках помітний зруйнований метал. Деякі області есмінця були затоплені морською водою, що могло мати серйозний вплив на механізми та електроніку. Все це вимагатиме часу на відновлення корабля.

Нагадаємо, 22 квітня у Північній Кореї церемонія спуску на воду новозбудованого есмінця провалилася Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що це «принизило гідність і самоповагу держави». Церемонія відбувалася на суднобудівному заводі Чхонджин.

Під час спуску на воду нового есмінця водотоннажністю 5 тис. тонн кормовий спускний механізм відійшов першим і застряг, поки підрамник не рухався паралельно. Отвори, зроблені на деяких ділянках днища військового корабля, порушили його рівновагу, а ніс не зміг зійти зі стапеля, що призвело до аварії.