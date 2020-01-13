У «Карпатах» прокоментували можливість продажу клубу російському олігарху



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Раніше повідомлялося про інтерес до футбольного клубу з боку Михайла Фрідмана

У львівських «Карпатах» не виключають можливість продажу футбольного клубу. Інтерес до нього є в Україні та за її межами. Про це повідомив виконавчий директор ФК «Карпати» Ростислав Ящишин.

«Інформація про можливий продаж відповідає дійсності. Як відомо, «Карпати» перебувають на стадії процесу отримання території стадіону «Україна» в довготривалу оренду на пільгових умовах для створення масштабного інвестиційного проекту. Реалізація цього бачення має дозволити клубу стати міцним та впевнено дивитися в майбутнє. Звісно, цей задум вимагає вкладення солідних інвестицій. Тож ФК «Карпати» відкритий для залучення великого бізнесу - як у форматі співучасників проекту, так і через процес зміни структури власності клубу», - передає слова Ящишина УНН.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що придбанням «Карпат» цікавиться російський олігарх Михайло Фрідман, який народився у Львові.

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У клубі не стали підтверджувати чи спростовувати цю інформацію. «Інтерес до проекту справді існує, і не тільки з України. Однак предметно можна буде говорити лише після проведених перемовин із зацікавленими сторонами», - резюмував Ящишин.

ФК «Карпати» представлений двома основними юрособами: ТОВ «Народна команда «Футбольний клуб «Карпати» та ТОВ Клуб професійного футболу «Карпати», обидві з кінцевими бенефіціарами на Кіпрі.

За неофіційною інформацією, клуб належить українському бізнесмену Петру Димінському, який став президентом «Карпат» 2001 року.