  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ФК «Карпати» хоче купити російський олігарх

    • Розсилка

    До команди придивляється Михайло Фрідман

    Львівський футбольний клуб «Карпати» може отримати російського власника – розмірковує над тим щоб придбати його російський мільярдер Михайло Фрідман, про це повідомляє EURO.com.ua. Російський олігарх, який сам народився у Львові, є власником «Альфа-банку», який продовжує працювати в Україні. За інформацією з джерел, наближених до Фрідмана, росіянин хоче викупити частки як Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського, і стати не лише власником а й президентом «Карпат».

    Наразі «Карпати» переживають не кращі часи – за підсумками першої половини чемпіонату Прем’єр Ліги клуб посідає останнє, 12 місце в турнірній таблиці. У 18 матчах львів’яни  здобули лише 2 перемоги, а програли 11 разів, також було зафіксовано 5 нічиїх. 
     Читайте також: 
    ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ