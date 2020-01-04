ФК «Карпати» хоче купити російський олігарх



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До команди придивляється Михайло Фрідман

Львівський футбольний клуб «Карпати» може отримати російського власника – розмірковує над тим щоб придбати його російський мільярдер Михайло Фрідман, про це повідомляє EURO.com.ua. Російський олігарх, який сам народився у Львові, є власником «Альфа-банку», який продовжує працювати в Україні. За інформацією з джерел, наближених до Фрідмана, росіянин хоче викупити частки як Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського, і стати не лише власником а й президентом «Карпат».

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Наразі «Карпати» переживають не кращі часи – за підсумками першої половини чемпіонату Прем’єр Ліги клуб посідає останнє, 12 місце в турнірній таблиці. У 18 матчах львів’яни здобули лише 2 перемоги, а програли 11 разів, також було зафіксовано 5 нічиїх.