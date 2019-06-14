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    «Карпати» визначилися з тренером на наступний сезон

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    Олександр Чижевський - «Карпати» визначилися з тренером на наступний сезон
    Олександр Чижевський
    Фейсбук

    Львівська команда зберегла місце в Прем’єр-лізі України

    Львівські «Карпати» визначилися з тренером на наступний сезон. Ним залишиться Олександр Чижевський, але вже без приставки «виконуючого обов’язки».

    Про це повідомляє сторінка уболівальників команди в мережі Фейсбук.

    Чижевський очолив «Карпати» наприкінці травня після відставки Фабрі Гонсалеса, коли команда йшла на виліт з Прем’єр-ліги. Під керівництвом українця львів’яни обіграли «Волинь» у стикових матчах за збереження місця в елітному дивізіоні.

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