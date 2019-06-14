«Карпати» визначилися з тренером на наступний сезон
Олександр Чижевський
Фейсбук
Львівська команда зберегла місце в Прем’єр-лізі України
Львівські «Карпати» визначилися з тренером на наступний сезон. Ним залишиться Олександр Чижевський, але вже без приставки «виконуючого обов’язки».
Про це повідомляє сторінка уболівальників команди в мережі Фейсбук.
Чижевський очолив «Карпати» наприкінці травня після відставки Фабрі Гонсалеса, коли команда йшла на виліт з Прем’єр-ліги. Під керівництвом українця львів’яни обіграли «Волинь» у стикових матчах за збереження місця в елітному дивізіоні.
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