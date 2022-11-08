США залишились без мундіалю: оприлюднено таємну угоду Франції та Катару

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі лобіював інтереси Катару у проведенні чемпіонату світу 2022 року

Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер назвав помилкою отримання Катаром права проводити чемпіонат світу-2022 і розповів про деталі вибору країни-господарки ЧС, у тому числі про таємну угоду близькосхідної країни з Францією. Його слова наводить швейцарська газета Tages-Anzeiger.

За словами Блаттера, перед вибором місця проведення чемпіонату у 2010 році у виконавчому комітеті ФІФА фактично домовилися, що Росія має здобути чемпіонат світу 2018 року, а ЧС-2022 приймуть США. На думку експрезидента організації, це було б «жестом миру, якби два давні політичні противники провели чемпіонати світу один за одним».

Проте за тиждень до вибору Блаттеру зателефонував Мішель Платіні, на той момент голова УЄФА, і сказав, що план не спрацює. Той пояснив, що зустрівся в Єлисейському палаці з президентом Франції Ніколя Саркозі, котрий перед цим обідав зі спадкоємцем принцом Катару. «Саркозі сказав Платіні: «Погляньте, що ви і ваші колеги з УЄФА можете зробити для Катару, коли проходитиме вибір чемпіонату світу», – додав Блаттер.

За його словами, у результаті чотири голоси від Платіні та його прихильників відіграли вирішальну роль у тому, що ЧС-2022 дістався Катару, а не США. При цьому Блаттер пояснив, що справа була і в бажанні президента Франції, і в грошах, пояснивши, що через пів року Катар купив у французів винищувачів на $14,6 млрд.

До того ж Йозеф Блаттер назвав Катар надто маленькою країною, для якої футбол та чемпіонат світу «занадто великі».

У липні Блаттер та Платіні були виправдані у справі в шахрайстві. Суд вважав необґрунтованими звинувачення проти функціонерів у недобросовісному управлінні, зловживанні довірою та підробці цінних паперів.

Блаттер обіймав посаду президента ФІФА з 1998 року. 2015-го його було усунуто від поста через корупційний скандал.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.