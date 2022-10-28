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Роналду з Мессі зійдуться у фіналі: Суперкомп'ютер назвав тріумфатора мундіалю в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Роналду з Мессі зійдуться у фіналі: Суперкомп'ютер назвав тріумфатора мундіалю в Катарі
Очікується, що Мессі зі своєю збірною обіграє Роналду та компанію
фото: Getty Images

Аргентина та Ліонель Мессі стануть тими, хто виграє чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі

Суперкомп'ютер передбачив, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду зустрінуться один з одним у фіналі чемпіонату світу – 2022 з футболу у Катарі. Очікується, що Мессі зі своєю збірною обіграє Роналду та компанію. Про це повідомляє FourFourTwo.

Дослідження, проведене BCA Research, засноване на результатах турніру та на статистиці гравців з гри EA Sport FIFA, а також на результатах 192 ігор групового етапу та 64 матчів плей-оф, які були зіграні на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014 та 2018 роках .

«Після довгих роздумів ми вважаємо, що Аргентина та Ліонель Мессі стануть тими, хто виграє чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі.

Наскільки ми впевнені у своєму виборі переможця? Не знаю, але ми задоволені нашим вибором, Аргентина зіткнеться з багатьма напруженими іграми протягом усієї стадії плей-оф, а фінал буде по суті підкиданням монети.

Таким чином, їхня ймовірність виграти трофей становить лише 7%, навіть як фаворити», – заявили BCA Research.

Також в ході аналізу з'ясувалося, що серія пенальті у фіналі між Аргентиною та Португалією є досить ймовірною, оскільки Аргентина часто перемагає на чемпіонатах світу, коли справа доходить до пенальті. Аргентинська національна збірна виграла чотири з п'яти серій пенальті на чемпіонатах світу, забиваючи кожен 11-метровий із ймовірністю 77 відсотків.

Португалія тим часом зіткнулася тільки з однією серією пенальті проти Англії в 2006 році, забивши три з п'яти спроб, що дало 60-відсотковий показник успіху.

У дослідженні також враховувалося, що Аргентина нині перебуває у набагато кращій формі, не програючи з липня 2019 року та вигравши Кубок Америки минулого літа.

BCA Research також заявили, що збірна Англії має непогані шанси на перемогу у турнірі, але все одно програє у фінальних стадіях: «Наша модель передбачає, що Англія знову зазнає невдачі, програвши у близькому півфінальному матчі проти Португалії. Тим не менш, у близькому матчі може статися все, що завгодно, і з огляду на талант гравців у команді Гарета Саутгейта було б нерозумно повністю скидати їх з рахунків.

Незалежно від шансів Англії, Ліонель Мессі проти Кріштіану Роналду у фіналі чемпіонату світу це те, що всі хочуть побачити».

Раніше Мессі назвав потенційних переможців ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, у Парижі було вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року.

Що стосується багаторазових володарів призу, то Кріштіану Роналду посів 20-те місце, а Ліонель Мессі навіть не потрапив до 30 номінантів на нагороду.

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Теги: ЧС-2022 Кріштіану Роналду Португалія Ліонель Мессі Аргентина

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