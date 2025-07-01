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«Хотів померти». Легендарний футболіст згадав нереалізований пенальті у фіналі чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Хотів померти». Легендарний футболіст згадав нереалізований пенальті у фіналі чемпіонату світу
Баджо: Весь чемпіонат світу пройшов під впливом спеки
фото: Reuters

У фіналі чемпіонату світу 1994 року Італія програла Бразилії, а Баджо не забив пенальті у післяматчевій серії

Легендарний італійський футболіст Роберто Баджо поділився спогадами про чемпіонат світу 1994 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Турнір у 1994 році проходи у дев'ять американських містах.

У 2026 році чемпіонат світу відбудеться знову в США, а також Канаді та Мексиці.

«Весь чемпіонат світу – не лише наші матчі – пройшов під впливом спеки. Це було розуму незбагненно. Нам довелося викладатись за межами людських можливостей. Але, незважаючи ні на що, нами рухали пристрасть і бажання досягти результатів, і багато італійців, які жили там як іммігранти, пишалися нами. Команда відчувала це. Це був додатковий стимул для подолання перешкод», – сказав Роберто Баджо.

У фіналі турніру Італія програла Бразилії, а Баджо не забив пенальті у післяматчевій серії.

«Хотів померти на той момент. Ось як це було», – сказав колишній нападник збірної Італії.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу з футболу наближається до чвертьфінальної стадії: вже відомі три з чотирьох пар команд, які продовжать боротьбу за титул.

Клубний чемпіонат світу. 1/4 фіналу

  • 4 липня, 22:00 – «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль»
  • 5 липня, 04:00 – «Палмейрас» –«Челсі»
  • 5 липня, 19:00 – «ПСЖ» – «Баварія»
  • 5 липня, 23:00 – «Реал» – «Ювентус» – «Боруссія» – «Монтеррей»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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