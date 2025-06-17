Старт єврокубків: коли українські клуби дізнаються своїх суперників

Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби

Наступний сезон єврокубків, 2025/2026, стартує вже сьогодні, 17 червня, із жеребкування перших кваліфікаційних раундів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

Переможець УПЛ («Динамо») отримав путівку до другої кваліфікації Ліги чемпіонів. До основного раунду турніру – три етапи, у разі стартової невдачі наш чемпіон перейде до третьої кваліфікації Ліги Європи.

Один клуб представлятиме Україну в Лізі Європи – у першому раунді кваліфікації. Таке право отримав володар Кубка України «Шахтар». У разі стартової невдачі у кваліфікації він потрапить до другої кваліфікації Ліги конференцій.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Друга команда УПЛ («Олександрія») та четверта («Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти трьох суперників.

В основних раундах усіх трьох єврокубків знову виступатимуть по 36 клубів.

Ліга чемпіонів

Чемпіон УПЛ («Динамо») стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 22/23 та 29/30 липня.

Ліга Європи

Володар Кубка України («Шахтар») стартує в першому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування — 17 червня, матчі — 10-го та 17 липня.

Ліга конференцій

Друга команда УПЛ («Олександрія») стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 24-го та 31 липня.

Четверта команда УПЛ («Полісся») стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 24-го та 31 липня.

Нагадаємо, жеребкування першого та другого кваліфікаційних раундів жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 відбудеться 24 червня.