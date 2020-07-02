Клуб, за який виступають два українських футболісти, програв у фіналі Кубка Чехії (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Празька «Спарта» заволоділа Кубком Чехії всьоме Фото із соцмереж

Національний Кубок празька «Спарта» виграла у 15-те в історії

Празька «Спарта» 15-й раз у своїй історії стала володаркою національного Кубка з футболу.

У фінальному матчі празькі футболісти перемогли 2:1 «Слован» з Ліберця.

Суперники першими відкрили рахунок – на 50-й хвилині відзначився Якуб Пешек. Але спершу швед Давід Карлссон на 66-й хвилині, а потім ґабонець Ґелор Канґа ударом з пенальті на 73-й принесли «Спарті» перемогу.

В складі «Слована» в цьому матчі грало двоє українців. Центральний оборонець Тарас Качараба вийшов в основному складі і провів увесь поєдинок, а хавбек Ахмед Алібеков на 70-й хвилині замінив словака Якуба Громаду.

Додамо, що «Спарта» вигравала вісім разів Кубок Чехословаччини і сім разів володіла трофеєм уже після того, як Чехія почала жити зі Словаччиною окремо.