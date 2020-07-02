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    Клуб, за який виступають два українських футболісти, програв у фіналі Кубка Чехії (відео)

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    Празька &laquo;Спарта&raquo; заволоділа Кубком Чехії всьоме - Клуб, за який виступають два українських футболісти, програв у фіналі Кубка Чехії (відео)
    Празька «Спарта» заволоділа Кубком Чехії всьоме
    Фото із соцмереж

    Національний Кубок празька «Спарта» виграла у 15-те в історії

    Празька «Спарта» 15-й раз у своїй історії стала володаркою національного Кубка з футболу.

    У фінальному матчі празькі футболісти перемогли 2:1 «Слован» з Ліберця.

    Суперники першими відкрили рахунок – на 50-й хвилині відзначився Якуб Пешек. Але спершу швед Давід Карлссон на 66-й хвилині, а потім ґабонець Ґелор Канґа ударом з пенальті на 73-й принесли «Спарті» перемогу.

    В складі «Слована» в цьому матчі грало двоє українців. Центральний оборонець Тарас Качараба вийшов в основному складі і провів увесь поєдинок, а хавбек Ахмед Алібеков на 70-й хвилині замінив словака Якуба Громаду.

    Додамо, що «Спарта» вигравала вісім разів Кубок Чехословаччини і сім разів володіла трофеєм уже після того, як Чехія почала жити зі Словаччиною окремо.

     Читайте також: Ефектний гол українця Алібекова виявився вирішальним у півфіналі Кубка Чехії (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Чехія Ахмед Алібеков ФК «Слован» (Ліберець) Тарас Качараба ФК «Спарта» (Прага) Якуб Пешек Ґелор Канґа Давід Карлссон
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