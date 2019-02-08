Клуби першої та другої ліги виходитимуть на поле під мелодію екс-продюсера Могилевської
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Розсилка
З весни «Прикарпаття» і«Балкани» виходитимуть на поле під одну мелодію
Іван Вербицький
Олександр Ягольник нагадав про своє існування в футболі
Сьогодні рішенням Ради ліг Професійної футбольної ліги України був затверджений офіційний супровід змагань ПФЛ.
Автором музики та аранжування є відомий продюсер та композитор Олександр Ягольник. Починаючи з весняної частини змагань сезону-2018/2019 команди виходитимуть на поле в офіційних матчах під цю мелодію.
Музичний супровід змагань ПФЛ
Зауважимо, що першоліговий чемпіонат відновиться після зимового антракту 24 березня.
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