Клуби першої та другої ліги виходитимуть на поле під мелодію екс-продюсера Могилевської



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З весни «Прикарпаття» і«Балкани» виходитимуть на поле під одну мелодію Іван Вербицький

Олександр Ягольник нагадав про своє існування в футболі

Сьогодні рішенням Ради ліг Професійної футбольної ліги України був затверджений офіційний супровід змагань ПФЛ.



Автором музики та аранжування є відомий продюсер та композитор Олександр Ягольник. Починаючи з весняної частини змагань сезону-2018/2019 команди виходитимуть на поле в офіційних матчах під цю мелодію.

Музичний супровід змагань ПФЛ

Зауважимо, що першоліговий чемпіонат відновиться після зимового антракту 24 березня.