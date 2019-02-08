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    Клуби першої та другої ліги виходитимуть на поле під мелодію екс-продюсера Могилевської

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    З весни &laquo;Прикарпаття&raquo; і&laquo;Балкани&raquo; виходитимуть на поле під одну мелодію - Клуби першої та другої ліги виходитимуть на поле під мелодію екс-продюсера Могилевської
    З весни «Прикарпаття» і«Балкани» виходитимуть на поле під одну мелодію
    Іван Вербицький

    Олександр Ягольник нагадав про своє існування в футболі

    Сьогодні рішенням Ради ліг Професійної футбольної ліги України був затверджений офіційний супровід змагань ПФЛ.

    Автором музики та аранжування є відомий продюсер та композитор Олександр Ягольник. Починаючи з весняної частини змагань сезону-2018/2019 команди виходитимуть на поле в офіційних матчах під цю мелодію.

    Музичний супровід змагань ПФЛ

    Зауважимо, що першоліговий чемпіонат відновиться після зимового антракту 24 березня.

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