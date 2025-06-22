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Кохан з рекордом стадіону виграв етап Континентального туру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кохан з рекордом стадіону виграв етап Континентального туру
Головним суперником Кохана на змаганнях в Естонії став 5-разовий чемпіон світу Павел Файдек з Польщі
фото: AP

Перемогу в змаганнях Кохан здобув у своїй останній спробі, метнувши молот на 79.37 м

Український метальник молота Михайло Кохан здобув шосту міжнародну нагороду у сезоні-2025. Сталось це на етапі Континентального туру в естонському Йихві, який Кохан завершив із «золотом», повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Змагання в Естонії стали для українського легкоатлета сьомими у сезоні-2025. Попередній етап Континентального туру в польському Бидгощі українець завершив із «золотом», метнувши молот на 79.84 м, а найкращий результат у сезоні-2025 показав в Антальї – 80.73 м

Головним суперником Кохана на змаганнях в Естонії став 5-разовий чемпіон світу Павел Файдек з Польщі. З моменту торішньої поразки поляку на етапі Діамантової ліги у Парижі українець здобув вісім поспіль перемог над Файдеком, останню – на змаганнях в Осло.

Перемогу в змаганнях Кохан здобув у своїй останній спробі, метнувши молот на 79.37 м. Найкращий результат Файдека українець перевершив на 2.12 м (77.25 м).

Результат Кохана також став новим рекордом стадіону. Водночас українець втретє поспіль закінчив змагання, не метнувши за 80 м – востаннє йому вдавалося так далеко метнути на Меморіалі Бориса Ганджековича наприкінці травня (80.36 м).

Для Кохана це п'ята поспіль медаль у сезоні-2025. Зокрема «золото» змагань у Естонії стало для Михайла п'ятим на міжнародному рівні цього року.

Для українського легкоатлета змагання в Естонії стали останніми перед командним чемпіонатом Європи, який пройде з 27 по 29 червня у столиці Іспанії Мадриді.

Михайло Кохан: що відомо про спортсмена

24-річний український метальник молота, що представляє Дніпро. Бронзовий призер Олімпійських ігор-2024.

Чемпіон світу-2017 серед юнаків. Чемпіон Європи серед юнаків (2018), юніорів (2019) та молоді (2021, 2023). Чемпіон дорослого Кубка Європи з метань 2024 року.

Срібний призер командного Євро-2023, що проходив у рамках Європейських ігор у Польщі, та бронзовий призер Євро-2024.

Особистий рекорд Кохана в метанні молота – 81.14 метра, встановлений у вересні 2024 року на змаганнях у хорватському Загребі.

Нагадаємо, Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Теги: Михайло Кохан метання молота легка атлетика рекорд

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