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У Дубаї з'явиться найвища у світі станція метро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Площа Emaar Properties становитиме близько 11 тис. кв. м
фото з відкритих джерел

Нова станція дубайського метро розмішуватиметься на висоті 74 метри

Дубай готовий встановити ще один світовий рекорд, цього разу у громадському транспорті. Незабаром там з'явиться найвища у світі станція метро, ​​​​висотою 74 метри, яка стане частиною нещодавно відкритої Синьої гілки місцевого метрополітену. Про це пише «Главком» із посиланням на khaleejtimes.com

У Дубаї стартували роботи з будівництва нових ліній метрополітену емірату. Очікується, що ці гілки метро перетворять північно-східну частину міста, розвантажать транспортні затори та забезпечать пряме сполучення з Міжнародним аеропортом Дубаю.

У рамках цього проєкту в районі дубайської гавані зведуть нову станцію – Emaar Properties, яка стане найвищою станцією метро у світі. 

Дизайн станції Emaar Properties розроблений американською архітектурною компанією Skidmore, Owings & Merrill, яка працювала над такими знаковими об'єктами як Бурдж-Халіфа в ОАЕ, Олімпік-тауер та Сірс-Тауер у США.

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«Матеріали були ретельно відібрані з погляду довговічності, екологічної ефективності та культурного резонансу – поєднання каменю, бронзи та скла втілює ідентичність Дубаю. Станція спроєктована таким чином, щоб витримувати експлуатаційні та кліматичні вимоги емірату, посилюючи її довгострокову стійкість», – йдеться у статті. 

За задумом авторів, нова станція стане втіленням концепції «Дубай: ворота у майбутнє». Площа Emaar Properties становитиме близько 11 тис. кв. м. Вона забезпечить пропускну спроможність до 160 тис. пасажирів на добу, а до 2040 року, за прогнозами, нею користуватимуться понад 70 тис. осіб щодня.

Після реалізації проєкту Blue Line довжина мережі метро Дубаю сягне 131 км, включаючи 78 станцій. Лінія поєднає дев'ять районів емірату Її висота складе 74 метри, відкриття очікується 2029 року.

Нагадаємо, новий курорт Laheq, названий «Вічним садом» через пишну рослинність, розкинеться  на архіпелазі з 90 островів у західній частині Саудівської Аравії.Курорт площею 400 гектарів, спроєктований відомою британською студією Foster+Partners, зосередиться навколо штучної круглої конструкції діаметром 800 метрів, що лежить на воді. 

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Теги: метро рекорд ОАЕ архітектура

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