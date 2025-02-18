Біатлон: Юлія Джима фінішувала в п’ятірці лідерів та встановила особистий рекорд

У швейцарському Ленцергайде відбулася жіноча індивідуальна гонка

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала на п'ятому місці в індивідуальній гонці чемпіонату світу з біатлону. Це найкращий результат у кар'єрі спортсменки – досі вона не фінішувала вище шостої сходинки.

Першою з українок стартувала Анастасія Меркушина. Спортсменка припустилась хиби на першому вогневому рубежі, та ще однієї на останній стійці. У підсумку спортсменка фінішувала поза топ-40. Водночас українка Христина Дмитренко прийшла на фініш 11-ю.

Джима розгорнула прапор України на квітковій церемонії в індивідуальній гонці чемпіонату світу з біатлону фото: Суспільне

Олена Городна з трьома хибами заробила по додатковій штрафній хвилині і в остаточному протоколі опинилась поза топ-60.

Чемпіонату світу з біатлону. Жіноча індивідуальна гонка

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) 41:27.7

2. Елла Халварссон (Швеція, 0+0+0+0) +37.8

3. Лу Жанмонно (Франція 1+0+0+0) +39.3

4. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +1.15.3

5. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:23.8

6.Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +1:29.8

...

11. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+0) +2.11.7

44. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +5.08.2

61. Олена Городна (Україна, 1+1+1+0) +6.33.1

Нагадаємо, у швейцарському Ленцергайде стартував чемпіонат світу-2025 з біатлону, де відбувся перший особистий старт – жіночий спринт. Турнір триватиме з 12 до 23 лютого.

Календар чемпіонату світу з біатлону складається з 12 гонок і містить повну програму. Розпочнеться світова першість у Ленцергайде зі змішаної естафети, а закінчиться масстартами, які відбудуться в останній змагальний день.

На чемпіонат світу з біатлону у Ленцергайде відправилася і збірна України у складі 12 спортсменів (по шість у жіночій та чоловічій команді). У заявці збірної України три дебютанти: Віталій Мандзин (у чоловіків), а також Олена Городна та Дарина Чалик (у жінок).