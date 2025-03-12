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Чемпіонка світу отримала серйозну травму на етапі Кубка світу зі сноубордингу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чемпіонка світу отримала серйозну травму на етапі Кубка світу зі сноубордингу
У 2021 році 32-річна Брокхофф стала чемпіонкою світу

Спортсменка була екстрено доставлена з Грузії до Греції, де перенесла операцію

Австралійська сноубордистка Беллі Брокхофф зламала хребет після падіння на етапі Кубка світу у Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC Australia.

Зазначається, що спортсменка була екстрено доставлена до Греції, де перенесла операцію. 

«Наразі наша медична бригада, служба невідкладної медичної допомоги та співробітники лікарні у Греції працюють над тим, щоб гарантувати, що Беллі отримає найкращу можливу допомогу», – заявив виконавчий директор Олімпійського зимового інституту Австралії Джефф Ліпшут, слова якого наводить ABC Australia.

У 2021 році 32-річна Брокхофф стала чемпіонкою світу.

Нагадаємо, нідерландська легкоатлетка Морін Костер знепритомніла і була винесена з арени на ношах в останній день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проходив в Апелдорні (Нідерланди).

32-річна Костер зіштовхнулося із суперницею з Великобританії за дев'ять кіл до кінця фінального забігу на 3000 метрів.

Костер невдало впала на доріжку і вдарилася головою. На місце події швидко прибули кілька медиків, які надали спортсменці першу допомогу, після чого на ношах забрали її з доріжки. Після цього нідерландку було доставлено на обстеження до лікарні.

У заяві прес-служби Легкоатлетичного союзу Нідерландів зазначили, що після інциденту Морін Костер перебуває у свідомості.

Нагадаємо, воротар «Барселони» Марк-Андре тер Стеген спростував інформацію Catalunya Radio&3Cat Group, що він розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала.

Раніше воротар «Барселони» оголосив про розлучення з дружиною Даніелою Йеле, з якою був одружений з 2017 року. У ЗМІ з'являлася інформація, що причиною розлучення пари стала зрада дружини.

«Я шокований і розчарований поганим управлінням та недостатнім контролем у медіакомпанії Catalunya Radio&3Cat Group. Вони поширюють неправдиву інформацію та порушують особисті права. Журналісти цього радіо – брехуни, які розповсюджують фейки, публічно ображаючи мою дружину Даніелу та її репутацію. Жодної невірності з боку Даніели не було. Жодного зв'язку з сторонніми людьми. Це факт. Ми з Дані вирішили піти різними шляхами спільного рішення, при цьому ми підтримуємо дружній зв'язок», – написав тер Стеген у Instagram.

Він також наголосив, що ж абсолютно неприйнятно з боку провідних державних ЗМІ розповсюджувати матеріали, в яких Даніелу неправдиво звинувачують і піддають нападкам.

Варто зазначити, що в Марка-Андре та Даніели є двоє дітей.

Теги: сноуборд Кубок світу

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