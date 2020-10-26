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    Колишній гравець чемпіонату України записався добровольцем на війну

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    Аміль&nbsp;Хамзаєв не витримав після атаки на його рідне місто - Колишній гравець чемпіонату України записався добровольцем на війну
    Аміль Хамзаєв не витримав після атаки на його рідне місто
    Світлина - Azerisport

    Аміль Хамзаєв грав за кременчуцький «Кремінь»

    Баскетболіст збірної Азербайджану, колишній гравець чемпіонату України в складі кременчуцького «Кременя» Аміль Хамзаєв записався добровольцем до збройних сил своєї країни. Про це повідомив портал Azerisport з посиланням на гравця.

    Долучитися до збройних сил спортсмен вирішив після обстрілу його рідного міста Ґянджі вірмеськими військами в ході бойових дій за Нагірний Карабах.

    «Удар Вірменії по Ґянджі – це терористичний акт. Хоча я тренуюся в Баку, мої батьки наразі мешкають в Гянджі. Наш дім знаходиться недалеко від місця обстрілу. Батько чув, як обстрілювали місто. Пропонував батькам переїхати до Баку, але вони не хочуть залишати дім.

    Як і багато інших спортсменів, я зареєструвався добровольцем. Чекаю свою чергу. Сподіваюся найближчим часом поповнити лави військових частин», - передає слова Хамзаєва Azerisport.

    В Україні Аміль Хамзаєв три сезони виступав у складі кременчуцького «Кременя»: сезон у Суперлізі та ще два у вищій лізі. Загалом 68 матчів. Зіграв у Матчі зірок Суперліги 2017 року.

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    Азербайджан баскетбол спорт поза політикою БК «Кремінь» Аміль Хамзаєв
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