Боксер Беринчик йде на вибори, щоб очолити один із найзаможніших районів столиці



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Денис Беринчик у партійних обладунках Світлина - Instagram Дениса Беринчика

Після 14-ї перемоги у професійній кар’єрі Денис оголосив про участь у виборах

Український професійний боксер Денис Беринчик балотується в голови Борщагівської ОТГ. На виборах він представить партію іншого боксера Віталія Кличка – «Удар».

Про наміри очолити Борщагівську окрему територіальну громаду Денис Беринчик розповів у власному Instagram невдовзі після 14-ї перемоги в професійній кар’єрі – українець нокаутував румуна Віорела Сіміона.

«Бої бувають різні. На рингу – за титул, а в житті – виклик на бій за інтереси українців. На місцевих виборах йду від партії «Удар» Віталія Кличка на посаду голови Борщагівської громади. Це три села під Києвом – Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка і Чайки.

Сьогодні «Удар» – сила, здатна дати поштовх до розвитку і вирішення реальних проблем громади. У мене є ударні плани щодо змін, які давно назріли. Разом з командою «Удару» ми можемо зробити життя жителів комфортнішим», – заявив боксер.