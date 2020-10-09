  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Знаменитий український футболіст стане тренером московського «Динамо»

    • Розсилка
    Андрій Воронін може повернутися в московьке&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; у сатусі тренера - Знаменитий український футболіст стане тренером московського «Динамо»
    Андрій Воронін може повернутися в московьке «Динамо» у сатусі тренера
    Світлина - Bigmir.net

    Андрій Воронін ніколи не приховував приязності до РФ

    Колишній футболіст збірної України, 41-річний Андрій Воронін може стати асистентом німця Сандро Шварца в російському «Динамо» з Москви, за яке виступав щ перервами як футболіст у 2010-2014 роках.

    Як гравець Воронін виступав зі Шварцом за німецький «Майнц» з 2000 по 2003 рік.

    На початку року Воронін посприяв переходу в «Динамо» спортивного директора Желько Бувача. Шварц – вибір саме Бувача, також працював у «Майнці».

    Крім «Майнца» і московського «Динамо», Воронін виступав за німецькі «Боруссію» з Менхенґладбаха, «Кьольн», «Байєр», «Герту», «Фортуну», а також англійський «Ліверпуль».

    У національну команду України викликався з 2002-го по 2012 роки, за цей час провів за команду 74 матчі і забив 8 м’ячів, зокрема був чвертьфіналістом чемпіонату світу-2006 і учасником Євро-2012.

    Як тренер Воронін встиг у 2017 році попрацювати в німецькому «Бюдеріху».

     Читайте також: Футболіст Воронін розповів, які до нього упереджені в Україні і наскільки добрі в Росії
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Динамо» (Москва) Андрій Воронін спорт поза політикою ФК «Майнц» Сандро Шварц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies