Знаменитий український футболіст стане тренером московського «Динамо»



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Андрій Воронін може повернутися в московьке «Динамо» у сатусі тренера Світлина - Bigmir.net

Андрій Воронін ніколи не приховував приязності до РФ

Колишній футболіст збірної України, 41-річний Андрій Воронін може стати асистентом німця Сандро Шварца в російському «Динамо» з Москви, за яке виступав щ перервами як футболіст у 2010-2014 роках.

Як гравець Воронін виступав зі Шварцом за німецький «Майнц» з 2000 по 2003 рік.

На початку року Воронін посприяв переходу в «Динамо» спортивного директора Желько Бувача. Шварц – вибір саме Бувача, також працював у «Майнці».

Крім «Майнца» і московського «Динамо», Воронін виступав за німецькі «Боруссію» з Менхенґладбаха, «Кьольн», «Байєр», «Герту», «Фортуну», а також англійський «Ліверпуль».

У національну команду України викликався з 2002-го по 2012 роки, за цей час провів за команду 74 матчі і забив 8 м’ячів, зокрема був чвертьфіналістом чемпіонату світу-2006 і учасником Євро-2012.

Як тренер Воронін встиг у 2017 році попрацювати в німецькому «Бюдеріху».