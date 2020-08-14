П’ять футболістів «Волині» пропустили гру з «Минаєм» через коронавірус



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Кращий бомбардир Першої ліги - нападник Денис Кожанов Facebook ФК Волинь

Наставник «Волині» заявив про кадрові проблеми у вирішальній грі за право отримати путівку в Українську Прем’єр-лігу

Головний тренер «Волині» Андрій Тлумак прокоментував поразку у матчі 30-го туру проти «Минаю» (0:1).

Тлумак заявив, що у нього були значні проблеми зі складом в якому п’ять чоловік були заражені коронавірусом. Також бомбардир клубу Кожанов виступав на уколах, повідомляє видання Tribuna.

«Я вже нічого не хочу говорити, тому що ми всі говорили про чесний футбол, спортивний принцип. І всі говорили, що коронавірус - це таке. У нас сьогодні не грало п’ять футболістів через коронавіруа. А сказали - повинні грати. Не грав капітан, воротар, там захисники, які могли грати. Повинні були ставити травмованого Михалика. Кожанову зробили три уколи, щоб він зміг зіграти», - заявив Тлумак.

Проте Тлумак привітав «Минай» з перемогою та виходом в еліту українського футболу.

За підсумками сезону «Волинь» посіла п’яте місце в таблиці Першої ліги. Клубу на два пункти відстав від трійки лідерів.

Джерело: Трибуна