Луческу роздав на горіхи гравцям «Динамо» після перемоги в Маріуполі

Тренер киян не задоволений реалізацією моментів у матчі чемпіонату

Наставник «Динамо» Мірча Луческу залишвся незадоволений грою киян у матчі 13-го туру чемпіонату України з «Маріуполем». Його команда перемогла – 3:2, проте довела гру до нервової кінцівки.

«Я дуже злий на гравців, на команду. Футболісти повелися як любителі, а не як професіонали. Замість того, щоб забивати та контролювати хід гри, вони розслабилися, грали, як хотіли, тягли ковдру на себе, кожен хотів забити, тому вийшло нервове закінчення, – розповів Луческу в етері телеканалу «Футбол». – Могли завершити гру з рахунком і 5:1, і 6:1, але моменти, яких у нас було дуже багато, кожен трактував, як хотів і найчастіше – неправильно. На полі було багато егоїзму із боку моїх гравців. Це те, що мені не сподобалося в останніх двох матчах із «Маріуполем». Я також незадоволений тими гравцями, які виходили на заміну: замість того, щоб щось додати в грі, вони також вийшли на поле розслабленими, і у нас не вийшла гра».

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