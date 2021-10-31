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    Луческу роздав на горіхи гравцям «Динамо» після перемоги в Маріуполі

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    Мірча Луческу злий на гравців столичної команди - Луческу роздав на горіхи гравцям «Динамо» після перемоги в Маріуполі
    Мірча Луческу злий на гравців столичної команди
    Фото з відкритих джерел

    Тренер киян не задоволений реалізацією моментів у матчі чемпіонату

    Наставник «Динамо» Мірча Луческу залишвся незадоволений грою киян у матчі 13-го туру чемпіонату України з «Маріуполем». Його команда перемогла – 3:2, проте довела гру до нервової кінцівки.

    «Я дуже злий на гравців, на команду. Футболісти повелися як любителі, а не як професіонали. Замість того, щоб забивати та контролювати хід гри, вони розслабилися, грали, як хотіли, тягли ковдру на себе, кожен хотів забити, тому вийшло нервове закінчення, – розповів Луческу в етері телеканалу «Футбол». – Могли завершити гру з рахунком і 5:1, і 6:1, але моменти, яких у нас було дуже багато, кожен трактував, як хотів і найчастіше – неправильно. На полі було багато егоїзму із боку моїх гравців. Це те, що мені не сподобалося в останніх двох матчах із «Маріуполем». Я також незадоволений тими гравцями, які виходили на заміну: замість того, щоб щось додати в грі, вони також вийшли на поле розслабленими, і у нас не вийшла гра».

    2 листопада «Динамо» прийме «Барселону» в 4 турі Ліги чемпіонів.

    Каталонці втратили очки в Прімері в грі з «Алавесом».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Луческу роздав на горіхи гравцям «Динамо» після перемоги в Маріуполі