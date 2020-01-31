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    Колишнього тренера Конора Макрегора засудили за вбивство

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    Джонатан Дарган - Колишнього тренера Конора Макрегора засудили за вбивство
    Джонатан Дарган
    headtopics.com

    Ірландець Джонатан Дарган отримав 5,5 року ув’язнення

    Колишнього тренера ірландського бійця MMA Конора Макгрегора Джонатана Даргана визнали винним у ненавмисному вбивстві.

    Ірландського фахівця засудили до 5,5 року ув’язнення, інформує BJPenn.

    2016 року Дарган наніс кілька ударів 56-річному чоловіку. У потерпілого виявилася зламана щелепа та травма голови. Суд з’ясував, що Дарган кинувся розбороняти бійку п’яного чоловіка з жінкою.

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    На суді Дарган визнав вину та розкаявся в ненавмисному вбивстві.

    вбивство Конор МакГрегор ММА
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