Колишнього тренера Конора Макрегора засудили за вбивство
Джонатан Дарган
headtopics.com
Ірландець Джонатан Дарган отримав 5,5 року ув’язнення
Колишнього тренера ірландського бійця MMA Конора Макгрегора Джонатана Даргана визнали винним у ненавмисному вбивстві.
Ірландського фахівця засудили до 5,5 року ув’язнення, інформує BJPenn.
2016 року Дарган наніс кілька ударів 56-річному чоловіку. У потерпілого виявилася зламана щелепа та травма голови. Суд з’ясував, що Дарган кинувся розбороняти бійку п’яного чоловіка з жінкою.
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На суді Дарган визнав вину та розкаявся в ненавмисному вбивстві.