Колишнього тренера Конора Макрегора засудили за вбивство



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Джонатан Дарган headtopics.com

Ірландець Джонатан Дарган отримав 5,5 року ув’язнення

Колишнього тренера ірландського бійця MMA Конора Макгрегора Джонатана Даргана визнали винним у ненавмисному вбивстві.

Ірландського фахівця засудили до 5,5 року ув’язнення, інформує BJPenn.

2016 року Дарган наніс кілька ударів 56-річному чоловіку. У потерпілого виявилася зламана щелепа та травма голови. Суд з’ясував, що Дарган кинувся розбороняти бійку п’яного чоловіка з жінкою.

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На суді Дарган визнав вину та розкаявся в ненавмисному вбивстві.