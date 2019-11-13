  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишня четверта ракетка світу Бердих 16 листопада оголосить про завершення кар'єри

    • Розсилка
    Протягом професійної кар'єри Бердих завоював 13 титулів на турнірах АТР. - Колишня четверта ракетка світу Бердих 16 листопада оголосить про завершення кар'єри
    Протягом професійної кар'єри Бердих завоював 13 титулів на турнірах АТР.

    Томаш Бердих - дворазовий переможець Кубка Девіса, фіналіст Вімблдону-2010

    Чеський тенісист Томаш Бердих 16 листопада оголосить про завершення кар'єри. Про це повідомив батько колишньої четвертої ракетки світу Мартін Бердих.

    «У суботу він розповість про це в Лондоні. Думаю, це буде прекрасним закінченням кар'єри», - наводить слова Мартіна Blesk.

    Томаша вже довгий час турбує травма стегна. У поточному сезоні чеський тенісист провів 22 матчі, вигравши 13 з них.

    У 2018 році чех виграв 11 офіційних матчів, стільки ж він програв. Протягом професійної кар'єри Бердих завоював 13 титулів на турнірах АТР.

    Томаш - дворазовий переможець Кубка Девіса, фіналіст Вімблдону-2010.

    На Australian Open, «Ролан Гаррос» і US Open найкращим результатом Бердиха став вихід до півфіналу.

    Як повідомляють ЗМІ, Бердих планує жити в Нью-Йорку, де його дружина Естер буде займатися своєю модельною кар'єрою.

    теніс Ролан Гаррос Australian Open US Open
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ