Колишня четверта ракетка світу Бердих 16 листопада оголосить про завершення кар'єри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом професійної кар'єри Бердих завоював 13 титулів на турнірах АТР.

Томаш Бердих - дворазовий переможець Кубка Девіса, фіналіст Вімблдону-2010

Чеський тенісист Томаш Бердих 16 листопада оголосить про завершення кар'єри. Про це повідомив батько колишньої четвертої ракетки світу Мартін Бердих.

«У суботу він розповість про це в Лондоні. Думаю, це буде прекрасним закінченням кар'єри», - наводить слова Мартіна Blesk.

Томаша вже довгий час турбує травма стегна. У поточному сезоні чеський тенісист провів 22 матчі, вигравши 13 з них.

У 2018 році чех виграв 11 офіційних матчів, стільки ж він програв. Протягом професійної кар'єри Бердих завоював 13 титулів на турнірах АТР.

Томаш - дворазовий переможець Кубка Девіса, фіналіст Вімблдону-2010.

На Australian Open, «Ролан Гаррос» і US Open найкращим результатом Бердиха став вихід до півфіналу.

Як повідомляють ЗМІ, Бердих планує жити в Нью-Йорку, де його дружина Естер буде займатися своєю модельною кар'єрою.